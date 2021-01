Cardozo contó a Radio Universo que pidió a la directiva un reajuste a sus ingresos, pero que la solicitud pareció no haber caído bien.

“No pedí nada descabellado al presidente del club, creo que era lo justo por todo lo que se va a jugar”, indicó Mauro en relación a la Copa Sudamericana.

El 12 de Octubre será internacional después de 18 años y Mauro sostiene que “el 31 de diciembre terminó mi contrato con 12 de Octubre, ese día me senté a hablar con el presidente y no le gustó lo que le propuse”.

Recalcó que “siempre he aceptado lo que el club me proponía, soy uno más del equipo, viví siempre por la institución”, pero que hasta ahora, las conversaciones no han tenido avances.