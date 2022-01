Para el fútbol europeo, este mes de enero de 2022 está lleno de trampas: a las bajas y contratiempos ligados por el coronavirus se suman las provocadas en varias formaciones por la disputa de la Copa de África de Naciones (CAN) desde este domingo y hasta el 6 de febrero en Camerún.

Dieciocho partidos aplazados en la Premier League en las últimas semanas, ochenta jugadores positivos en la Serie A, brotes importantes en grandes como Real Madrid, Barça o Manchester City, el centro de entrenamiento del Liverpool cerrado provisionalmente… El fútbol europeo no escapa a los efectos de la ola ómicron, que tanto ha perturbado la última celebración navideña y la bienvenida a 2022.

La ola de covid coincide además con un momento delicado del calendario, en el que muchos jugadores han abandonado sus clubes para unirse a sus selecciones para el gran cónclave del fútbol africano.

- “Entreno un equipo B” -

En Inglaterra, el Liverpool se ve especialmente perjudicado por la CAN al despedirse por unas semanas del egipcio Mohamed Salah y del senegalés Sadio Mané.

Algunos clubes han intentado resistirse a ceder a sus figuras.

Es el caso del Watford. La Federación Senegalesa le reprochó que intentara “bloquear” en Inglaterra al extremo Ismaïla Sarr, que finalmente tuvo que ser liberado. Sí que pudo retener al atacante nigeriano Emmanuel Dennis, al estimar el club inglés que las 'Super Águilas' no le había convocado “a tiempo”.

En España, el Alavés ha sufrido por ejemplo el efecto combinado de la CAN y la pandemia: sus dos arqueros profesionales, Fernando Pacheco y Antonio Sivera, dieron positivo al covid-19 y el portero del equipo B, Jesus Owono, fue convocado por Guinea Ecuatorial.

En Bolonia, que este jueves no pudo jugar su partido previsto ante el Inter de Milán en la 20ª jornada italiana, la preocupación crece.

“Es una situación difícil. Con los caos de covid, los lesionados y la CAN, nos faltan doce jugadores ”, resumió el entrenador Sinisa Mihajlovic, antes de bromear:“ Hay que ver la parte buena: me he convertido en el entrenador mejor pagado del mundo, entreno a un equipo B ganando mucho dinero ”.

Ante esta situación, las solicitudes de aplazamientos de partidos se suceden en varios países, algunas con más éxito que otras.

El Bayern Múnich intentó aplazar su partido liguero del viernes ante el Borussia Mönchengladbach y finalmente recurrió a varios jugadores de sus equipos juveniles, dos de ellos de apenas 16 años.

Algunos clubes critican abiertamente los protocolos médicos.

“No hemos aprendido todavía a vivir con el covid”, recientemente el entrenador del Eintracht Fráncfort, Oliver Glasner. “Imponer catorce días de cuarentena a gente que no tiene ningún síntoma, eso es algo que podríamos mejorar”, estimó.

El Inter de Milán solicitó su parte más “claridad” sobre el reglamento. Actualmente en la Serie A corresponde a la justicia deportiva decidir sobre cada caso y la liga es reacia a los aplazamientos.

- Consecuencias en el mercado -

En Francia, la liga ha enmendado su protocolo al acortar los plazos de cuarentena, rebajados de diez a siete días, o incluso a cinco en caso de un nuevo test negativo.

Los clubes franceses se arriesgan a tener que hacer frente además al llamado pasaporte de vacunas, que privaría de competición desde mediados de mes a los jugadores más reticentes a las inyecciones. Existe un 5% de jugadores no vacunados en la Ligue 1.

“He comenzado a hablarles de ello. Si quieren jugar al fútbol de competición no tendrán opción. ¿Se vacunarán aunque no quieran? Seguramente ”, explica el médico del Burdeos, Thierry Delmeule, que cuenta con dos jugadores no vacunados en su plantel.

La situación referente a las vacunas puede ser un elemento más a tener en cuenta en el mercado de traspasos, abierto en Europa durante todo el mes de enero.