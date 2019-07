​“Me sale todo sarpullido porque no me gusta el VAR”, indicó Arias, quien prácticamente está en retirada y transitando los últimos años de su carrera en la categoría de ascenso.

En charla con Primero de Marzo, el ex juez internacional dijo que “hay que ser más justos” y que su uso no es el adecuado. “Repiten algunas jugadas y otras no. No sé qué se guardan”.

“No se hacen las cosas como se deben hacer. Es todo bola lo del VAR”, indicó. Antonio Arias cree que si es un sistema que llegó para quedarse, debe ser empleado en buena forma.

“Tiene que ser manejada por gente que entienda y que haga cumplir las reglas”, mencionó y aclaró que “más hablo de esto como futbolero. Quiero que haya más justicia”.

Antonio Arias ahora ya no dirige en Primera. Sus actuaciones se dan más en la Intermedia.