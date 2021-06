El máximo organismo europeo anunció este martes que, en aplicación del artículo 31(4) del reglamento, se designó un inspector de ética y disciplina para que investigue la conducta del futbolista centroeuropeo.

Arnautovic aseguró el lunes que no es un racista y pidió disculpas. "Ayer hubo algunos intercambios acalorados en la emoción, por los que me gustaría pedir disculpas, especialmente a mis amigos de Macedonia del Norte y Albania. Quiero dejar clara una cosa: ¡no soy racista! Tengo amigos en casi todos los países y defiendo la diversidad. Todos los que me conocen lo saben", afirmó.

Arnautovic, que no fue titular, marcó su gol casi al final del partido e inmediatamente se volvió hacia varios jugadores rivales profiriendo gritos, hasta el punto de que David Alaba, capitán de la selección, corrió hacia él y le sujetó la cara con la mano para acallarlo.

"A quienes se hayan sentido aludidos: los siento, los siento, lo siento. Olvidémonos del asunto, no tiene que ver con el fútbol" señaló el futbolista, nacido en Austria de padre serbio.