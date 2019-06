Los diputados ni siquiera consideraron la utilidad de que participen los senadores. No constituyeron una Bicameral, instrumento previsto en nuestra Constitución. Nada de eso. En la sesión del último miércoles, algunos avivados aprovecharon el momento de algarabía que se produjo tras el rechazo del veto a la jubilación de los médicos y “madrugaron” a los demás, que aprobaron la moción sin tener la menor idea de su contenido.

Así lo reconoció uno de los firmantes del proyecto, el diputado liberal Carlos Silva. Este declaró a la 970 AM que “acompañó la propuesta a pedido de los colegas” y, al preguntarle los motivos por los cuales se creó la citada comisión, atribuyó el hecho a “los rumores publicados en la prensa”, pero aclarando que personalmente no manejaba ningún indicio del supuesto nexo paraguayo con el “Lava Jato”.

La irresponsabilidad de los diputados resulta sorprendente, pero no es un caso aislado. Antes el Senado hizo algo parecido, en el llamado “caso Messer”, cuyo promotor y luego presidente del cuerpo fue un senador que no es senador, como Rodolfo Friedmann. Messer es investigado por la justicia brasileña y por la paraguaya. No había razón, pues, para que el Congreso haya intervenido en el asunto, salvo que sus objetivos fueran otros, como vincular de algún modo a dicha persona con el ex presidente Cartes, el verdadero blanco. Y así terminó la “gestión” de dicho organismo, sin pena, ni gloria.

Ahora formaron otra comisión, en Diputados, para “investigar” al banco de HC y sus presuntos nexos con el “Lava Jato”, algo que nunca insinuó el ministerio público del Brasil, en cuyas pesquisas no existe la palabra “Paraguay”.

Pero volvamos al punto de partida. Que estos zánganos de la política, ignorantes por excelencia y demostradamente corruptos, como los propiciadores de la “comisión”, tengan la osadía de querer “intervenir” en el sonado caso que conmociona al Brasil, ya es demasiado, rompe con el sentido básico de la ubicación y, por eso mismo, a cualquiera causa risa.

Esperemos que genere lo mismo entre quienes nos miran desde el exterior, para que la imagen de nuestro país no se siga deteriorando como consecuencia de las decisiones de nuestras propias autoridades, que ni siquiera son capaces de dimensionar el daño que pueden ocasionar con su proceder inconsciente.