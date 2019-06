Los cuestionamientos a la norma giran en torno a tres aspectos fundamentales: Que muchas familias no pueden pagar el mínimo, que eso supondrá el despido de numerosas trabajadoras y que su puesta en vigencia aumentará la informalidad.

En cuanto a lo primero, resulta sencillamente vergonzoso que alguien se atreva siquiera a exponerlo como argumento. Es inadmisible que para garantizar el bienestar de una familia, se justifique pisotear con vileza la dignidad de otras, y más aún que se persevere en darle rango legal a la desigualdad entre ciudadanos que tienen derecho al mínimo y otros que no, violando expresas garantías constitucionales, como las establecidas en el artículo 46, que dice: “Todo los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. NO SE ADMITEN DISCRIMIANCIONES. El Estado removerá obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Más claro, imposible, salvo para políticos inescrupulosos que defendieron un salario inferior, “discriminativo”, para las empleadas del hogar (70% del mínimo), demostrando con ello su nulo apego al Estado de Derecho y su notoria insensibilidad social, como en los casos de Patria Querida y otras agrupaciones.

Dicho esto, no puede desconocerse que la vigencia efectiva de la ley, que llevará su tiempo y no pocos conflictos, implicará nuevos problemas. Personas que para ir a trabajar dejan a sus hijos con una trabajadora doméstica, de medio sueldo y una jornada de 12 horas, ya no lo podrán hacer. Eso es así. Pero la solución, repetimos, no puede ser someter a otra persona al inhumano régimen de servidumbre, heredado del feudalismo, sino estableciendo mecanismos alternativos, como guarderías públicas y en las empresas privadas con más de 50 funcionarios, como prevé la legislación laboral.

Respecto a la “ola de despidos” que se preanuncia, no existe ningún estudio serio que avale esa teoría. Lo único que se sabe es que tal cosa no ocurrió en Brasil, ni Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún otro país, donde se decía lo mismo para tratar de abortar el justo reclamo.

Y de la mayor informalidad, solo podemos decir que es un absurdo gigantesco. En primer lugar, porque solo el 5% del sector doméstico es formal, según datos del IPS, lo que implica que ya percibe el mínimo. Y en segundo término, porque su vigencia es justamente para formalizar lo que está en negro.

Parece mentira que tengamos que hacer estas puntualizaciones, al filo de completar la segunda década del siglo XXI.

Hay que dejar de lado tanta hipocresía y desterrar, de una vez por todas, la “cultura” del mensú.