Evidencias de mala gestión, probabilidad de hechos de corrupción, indignante manejo de la merienda escolar en manos de sus personeros. Su gestión fue “sospechosa” en diversos flancos de acuerdo a la investigación de LA NACIÓN y el Canal GEN

Es muy llamativa la pasividad del Ministerio Público, que a pesar de la cantidad de denuncias presentadas y publicadas por los medios de comunicación aún no acusa recibo. Es más sospechosa la actitud de la fiscalía cuando conocemos el esquema de engaño montado en Paraguarí, donde no se salvaron ni los escolares, ni las mujeres, pero la fiscalía no vio nada extraño.

Acusado de emitir facturas falsas que sirvieron para engañar a familias campesinas, contratación de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un manejo familiar oscuro en la gestión de la merienda escolar y decenas de denuncias en la Contraloría por supuesta malversación de fondos.

El “Honorable”, cuyo oficio fue zapatero de barrio, dejó varios “clavos” durante su gestión de Gobernador que hoy le permiten ser un verdadero millonario. Todo hace pensar que el zapatero se prepara para dejar otros “clavos” en la Cámara Baja y es que su adlátere, Toribio Morel Chaparro, a quien también se acusa de haber participado de alguna manera en los supuestos ilícitos, hoy es el flamante nuevo director de Finanzas de la Cámara de Diputados, nombrado como funcionario permanente por Cuevas.

Es de esperarse que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, que la agente fiscal Sonia Pereira, sí “pueda ver” los hechos que citan los denunciantes. Además, que los funcionarios de la Cámara Baja, la prensa y la ciudadanía estemos atentos al manejo de los recursos públicos en Diputados.

Por cierto, no vemos a los “indignados” coléricos por todas las acusaciones en contra del presidente de Diputados, Miguel Cuevas, y de su “Sancho”, Toribio Morel Chaparro, quienes tendrían un abultado legajo en el esquema de engaño montado en la Gobernación de Paraguarí, por lo visto no “indigna” para nada las denuncias de estos hechos.

No queda más que estar atentos sobre las pisadas del “lobo zapatero”, para que no nos vuelva a engañar con su piel de oveja y nos “clave” otro golpe.