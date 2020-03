Existe un segmento de la clase media asuncena cuyas características son muy fáciles de reconocer. Es afecta a pregonar la moral, las buenas costumbres y el respeto a la ley, aunque no siempre lo practique, así como la solidaridad con los necesitados, con los que sufren, por quienes generalmente “pide” los domingos, en alguna coqueta parroquia del barrio. Hasta que estos últimos se le cruzan en la vida, en algún semáforo, con sus harapos y sus manos sucias. Entonces pierde su acostumbrada compostura, manifiesta su asco sin disimulo y es capaz de cualquier cosa, incluso convertir en semi Dios a “Lord Nenecho”, aguardando ansiosamente que cumpla pronto su promesa: Expulsar de las calles -valga la expresión- a todos los miserables que cometen la osadía de visibilizarse y causarle molestias. Es la “tuticracia”, término que de griego solo tiene el nombre de su autor, Euclides Acevedo.

Stroessner hizo algo parecido en ocasión de la gran inundación de 1982. Los daminificados habían ocupado los fondos de la Catedral de Asunción y veredas del Paraguayo Independiente. “Inaceptable”, gritaron los cortesanos de entonces , y ejecutaron una solución de inmediato. Ocultaron a los inundados detrás de chapas de 2 metros, color amarillo. Tema “resuelto”, afirmaron, y respiraron tranquilos ante la eventual visita del algún “ilustre personaje” de países vecinos u otras latitudes.

Pero “Nenecho” no es un dictador, aunque tal vez quisiera serlo. No tiene poder de coacción para imponer por la fuerza lo que promete, con el fin de conquistar los votos de los “tutis enojones”. Y más importante que eso, no tiene razón, ni desde el punto de vista jurídico, ni menos aún desde el humanitario.

Digamos las cosas como son. La mayoría de los que salen a mendigar a las calles no lo hacen por placer, ni por haraganes, ni porque su único deseo en la vida es sobrevivir en condiciones calamitosas. Salen a “changuear” para obtener algunos centavos que les permita llevar algo al estómago, o al de sus hermanitos, hijos o padres.

Probablemente no concluyeron sexto grado, lo que les inhabilita a acceder al mercado laboral, que de hecho no absorbe ni a los que cursaron los 12 años de estudio y a muchos de los que tiene título de grado.

Los que están en la calle deben ser objeto de políticas públicas para cambiar esa realidad e integrarlos al mundo del trabajo formal, no de otro castigo adicional del Estado, que hasta ahora no pudo o no quiso atender este problema.

Pero, ¿acaso no hay cuida coches y limpiavidrios violentos y ladrones? Por supuesto que sí, como los hay en todas las capas de la sociedad, incluyendo las más encumbradas y las altas esferas del poder. Y en todos estos casos debería actuar la fuerza pública y la fiscalía, para sacarlos de circulación. En todos los casos, sin omitir los más graves, que por lo visto no son “visualizados”, ni molestan a los hipócritas que apoyan jubilosos al intendente (por accidente) de Asunción.