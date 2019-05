Cuando el tema saltó a la luz pública, las críticas apuntaron a la increíble incapacidad del intendente y su equipo, pero luego tomaron un giro muy distinto, que arrancaron por preguntas elementales: ¿Si no se gastó en el rubro para el cual estaba proyectado, dónde fue a parar tanto dinero?.

El presidente de la Junta Municipal, concejal Oscar Rodríguez, afín a Ferreiro, declaró a la 970 am que las obras del desagüe no se iniciaron dado que la Dirección de Contrataciones Públicas no autorizó el endeudamiento de la comuna por US$ 90 millones, costo total del proyecto. Y agregó que la plata se utilizó para la adquisición de retroexcavadoras y otras maquinarias necesarias para el mantenimiento de los canales y tuberías que desagotan parte del exceso de agua en Asunción, previa reprogramación presupuestaria. Pero mintió, con total descaro.

El titular de la DNCP, Pablo Seitz manifestó a la misma emisora que la institución no tiene facultad para autorizar o no el monto de las deudas que contraiga el municipio, ni cualquier otra institución. “No es nuestra función”, afirmó tajante, derrumbando así uno de los principales argumentos de Rodríguez. Lo mismo sucedió al consultarles a otros concejales sobre la alegada reprogramación. Álvaro Grau, del Partido Patria Querida, fue rotundo al afirmar que la Junta no trató ningún proyecto de ese tipo, y en el mismo sentido se pronunció el colorado Orlando Fiorotto.

Llegado a este punto, comienzan las conjeturas. La primera que salta a la vista es que si Mario utilizó el monto en cuestión en la compra de maquinarias, sin previa reprogramación, habrá incurrido en el delito de lesión de confianza, pues la legislación no le permite realizar ningún gasto fuera de lo que figura en el presupuestado. La segunda, sin dudas más grave, es que depositó en uno o varios bancos de plaza, en donde la suma genera millonarios intereses que no son ingresados a la administración municipal.

La versión oficial de la Municipalidad es que una parte de los 30.000 millones se gastó para ciertas obras comprendidas en el proyecto y otra se reserva para la “contraprestación de servicio”, lo cual resulta por demás llamativo, teniendo en cuenta que no hubo “servicio”, aunque a pesar de eso, a los asuncenos se les descuenta por algo que no se les brinda.

El intendente Ferreiro debe aclarar los cuestionamientos y disipar las dudas, informando detalladamente en qué se gastaron los 30.000 millones, si hubo alguna reprogramación (como dijo el titular de la Junta) y si todo o parte de dicho capital está en algún banco de plaza, a qué tasa de interés y cuándo y cuánto ingreso a la administración en ese concepto.

Mientras, la mezcla de impericia y posibles manejos fraudulentos hacen que Ferreiro le dispute el mismo título a su “tocayo”, como ya se escucha en distintos ámbitos: “Desastre ko Mario”.