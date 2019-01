Para la temporada veraniega los hoteleros reportan una disminución del 35% en la ocupación. Y si bien la oferta hotelera aumentó en los últimos años, aún falta posicionar al país en el mundo con una cara diferente, con base en su rica cultura, fauna y flora, y no solamente porque somos un país barato”.

La presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPy), Cecilia Cartes, señaló días tras a los medios de comunicación, que "no es forma de aumentar el turismo, por ser baratos, no alcanza. Hay que tener una propuesta más turística”, la falta de estrategias para este 2019, comenta, generó que la tarifa por noche en los hoteles esté 10 a 15 dólares menos que hace dos años, rondando los 80 dólares la noche en los hoteles 5 estrellas, y 170 mil guaraníes menos en los de dos estrellas. "No porque bajemos la tarifa vamos a tener más turistas. Lo que falta es que haya turistas", reclamó.

Paraguay tiene una serie de atractivos que deben ser potenciados y/o innovados, con políticas públicas específicas. El país tiene como propuesta tradicional la belleza de las Misiones Jesuíticas, al sur del país, y Alto Paraná, las represas de Itaipu y Yacyretá, una serie de playas, donde las más conocidas con las de Encarnación, del Carmen, de San Cosme y Damián, entre otras; el turismo rural o de estancia, la pesca deportiva, una infinidad de balnearios serranos, ecoturismo, deporte extremo, la riqueza cultural, entre otros tantos atractivos que no son explotados.

Los operadores turísticos, hoteleros, entre otras instituciones involucradas en el rubro, así como la propia ciudadanía exigen un Senatur más proactivo, innovador, acorde con los requerimientos de visitantes extranjeros y nacionales. Esto implica un trabajo previo que elabore políticas públicas que defina que tipo de turismo queremos atraer, que colaboren en el mejoramiento de la infraestructura turística, en las propuestas de paquetes atractivos, en la formación de los ofertantes para brindar el trato adecuado al público visitante, con precios competitivos, en definitiva, corresponde ponerse a la altura de las exigencias turísticas del mercado del siglo XXI.