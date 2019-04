Petta, una piedra en el zapato del Gobierno

Definitivamente algo sucede, algo no está bien, porque la reiteración de los conflictos o de las imprevisiones dejan de ser situaciones casuales, para convertirse en ineficiencia. La resistencia de varios sectores gremiales, políticos y sociales a la figura de Eduardo Petta no cesan desde que se conoció que él sería el nuevo ministro de Educación y Cultura (MEC), a partir de ahí se suscitaron una serie de incidentes desde el fugo cruzado con su ex viceministra Ovelar, pasando por los reclamos de kits escolares incompletos, las escuelas en pésimas condiciones, la falta de maestros para enseñar, hasta el nuevo enfrentamiento con adherentes de su propio movimiento partidario. A esta altura Petta es una incómoda piedra en el zapato del Gobierno de Mario Abdo.