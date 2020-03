La acción buscó impulsar conciencia ambiental entre los veraneantes, resaltar la importancia de la separación de los residuos en origen e incentivar el reciclado de botellas de plástico PET para darles una nueva vida.

“Despiertos para cambiar el mundo” nace de la iniciativa global de Coca-Cola denominada “Un Mundo Sin Residuos” que tiene como objetivo recolectar y reciclar para el 2030, el equivalente al 100% de los envases puestos en el mercado y alcanzar un portafolio total de envases reciclables para 2025.

Para el desarrollo de la acción se articularon esfuerzos entre la Municipalidad de Encarnación, asociaciones de recicladores de la zona y Coca-Cola Paraguay. La acción arrancó de manera oficial el pasado 25 de enero.

Primeramente, se instalaron contenedores en puntos estratégicos de la playa San José, para residuos como plásticos, aluminios, papeles y cartones. La Municipalidad de Encarnación se encargó de la gestión de los mismos y que fueran destinados a la venta para su reutilización como materia prima en la industria recicladora de la zona.

También se capacitaron a promotores ambientales y recicladores sobre el compromiso de todos para lograr “Un Mundo Sin Residuos”, quienes posteriormente concienciaron a los veraneantes en la playa sobre la importancia de separar los residuos en origen y el compromiso de todos por darle una nueva vida a los residuos, a través del reciclaje inclusivo.

Otro de los ejes de la acción fue la instalación de una máquina recicladora de plástico PET en el Fresh Club de Coca-Cola, con el objetivo de premiar a las personas que se sumaban a la acción de reciclar botellas. Por cada envase recibían un cupón, y al juntar 10 cupones esto le permitía acceder a premios de la marca.

Angel Almada Torras, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa manifestó: “Somos una compañía comprometida con el cuidado del Medio Ambiente, y “Despiertos para cambiar el mundo” nace por nuestra misión de lograr Un Mundo Sin Residuos para el 2030. Esto es un compromiso de todos y para eso la articulación entre instituciones es fundamental si queremos lograr resultados positivos, como en este caso. Estimamos que en Paraguay el 60 % del plástico PET se recicla, y en este proceso de la cadena de valor, trabajan más de 20.000 personas. Para nosotros la economía circular es un modelo en el que debemos invertir y trabajar colaborativamente, para que podamos alcanzar el objetivo de reutilizar el 100% de los envases y de esa manera darles una nueva vida”.

“Despiertos para cambiar el mundo” fue la primera de las iniciativas realizadas en conjunto con la Municipalidad de Encarnación, y se tienen previsto realizar otras acciones a lo largo del año, que sigan impulsando “Un Mundo Sin Residuos”.

