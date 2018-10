Todo empezó con la filtración de la foto de una botella poco tradicional de Pilsen, en el que se veía el escudo de la marca con una combinación de colores en la que predominaba el rojo con la imagen de una mandioca.

A poco más de dos semanas de su lanzamiento en el mercado, la primera versión de la familia Ñande, “La Roja”, supo conquistar el paladar de los cerveceros e inclusive entró por la puerta grande a la mesa paraguaya.

Rafael Camperchioli, brand manager de Pilsen, llegó hasta la redacción de HOY para comentar las novedades en torno a “La Roja”, a poco tiempo de su lanzamiento. Primero, recordó que “La Roja” se deja tomar y fue creada de forma especial para acompañar las comidas.

Un estofado con arroz, un guiso carretero con carne y chorizos, carnes rojas, entre otras comidas, son especiales como maridaje para esta Pilsen. Su condición de amber lager producto de la malta tostada y el agregado de mandioca, hace que el líquido sea amigable con cualquier tipo de comidas.

“La mandioca lo que hace es que no te hinche, que no te pese y te queda perfecta para acompañar a ls comidas”, recalcó.

Antes de fin de año, habrán tres variedades más de la familia Ñande. En lo que resta de octubre, inicios de noviembre y diciembre, Pilsen Ñande vendrá con novedades. Sobre el próximo color -que vendría el año entrante-, Camperchioli no adelantó nada pero sí mencionó que sería uno que “la marca ya tuvo”, por lo que podría ser una Pilsen oscura.

Ahora, Pilsen Ñande “La Roja” puede conseguirse en cualquier autoservicio, bodega e estación de servicio del país. Tanta fue la aceptación que en un momento, en algunos locales, hubo que reponer inmediatamente el stock.

“Hay demasiados tipos de teorías. Está el maridaje que contrasta, el que corta, el que acompaña y está el que me gusta, donde no importa tanto la teoría. La Roja te permite comer y te deja el gusto en la boca, propio de la malta tostada, que es un poco más dulzona, ese gusto a caramelo. A mí particularmente me gusta con el guiso porque el mío es medio picante. Queda muy bien con la carne roja también”, dijo.

A la hora de asado, siempre se impone la tradicional. El espacio de Ñande “La Roja” es la mesa, donde llegó para conquistar.