Esta acción se lleva a cabo en el marco del proyecto “H2O Sonidos de Ñemby” que tiene como propósito la protección de la cuenca hídrica del arroyo de esa ciudad a través de la música y la participación ciudadana. Los organizadores informaron que se retiraron en total 735 kilos de basura que fueron retirados por funcionarios de la municipalidad.

“Como compañía comprometida con el cuidado del Medio Ambiente, estamos presentes en esta actividad como parte del Proyecto H2O Sonidos de Ñemby. Desde Coca-Cola buscamos impactar positivamente en las comunidades en donde operamos y creemos que podemos realizar grandes acciones teniendo como aliados principales a nuestros colaboradores y a la comunidad”, manifestó Ángel Almada, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola Paresa.

Diversas acciones se desarrollan en el marco de esta alianza interinstitucional, como talleres ambientales en la comunidad, además de campañas de sensibilización ambiental lideradas por la Orquesta de Cámara de Ñemby. Los colaboradores de Coca-Cola Paresa están comprometidos con esta acción a través del voluntariado corporativo que impulsa el Comité de Sustentabilidad.

La alianza con la Asociación Tierranuestra y el proyecto “H2O Sonidos de Ñemby” refuerza el compromiso de Coca-Cola Paresa con el cuidado del Medio Ambiente, entre los que destacan el cuidado del agua y el reciclaje.

Acerca de la Compañía Coca-Cola de Paraguay

La Compañía Coca-Cola es una empresa Integral de Bebidas, que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Su portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de semillas Ades, té verde Ayataka, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, té Honest, jugos y batidos Innocent, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, agua mineral Smartwater, Sprite, Vitaminwater y agua de coco ZICO. La empresa está constantemente transformando su portafolio, a través de la reducción de azúcar hasta la innovación de productos.

Con un compromiso permanente por construir comunidades sostenibles, Coca-Cola opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando al crecimiento de la economía local, a través de la generación de más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de su cadena de valor. Y aporta al desarrollo social de la comunidad local, a través del empoderamiento de la mujer y la conservación del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos naturales.

Acerca de Coca-Cola Paresa Paraguay

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando impacto y crecimiento en la economía local a través de la generación de empleo a más de 25.000 personas en la cadena de valor. Paraguay Refrescos S.A. fue la primera Embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965. Coca-Cola Paresa cuenta con un amplio portafolio de bebidas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores: Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcares, Sprite, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos y Ades, entre otras.

Coca-Cola no solamente contribuye a la economía del Paraguay aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentados sobre el ideal de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.