Muchas mujeres se sienten atraídas por un hombre con una personalidad rebelde, ruda, con aspecto fuerte y seguro de sí mismo, el catalogado como “chico malo”.

¿Qué tienen o qué transmiten esos hombres que consiguen que más de una caiga rendida a sus pies? Más de una habrá pasado por una situación difícil en la vida y quedó envuelta por el encanto del misterio de ese ser incomprendido, inalcanzable y que va en contracorriente.

“Tiene un no sé qué, que me da un qué se yo y me vuelve loca”, es la típica frase a modo de respuesta para tratar de explicar la atracción hacia ellos.

El cuestionamiento que surge entorno a este escenario es: ¿Por qué una mujer se siente atraída física, emocional y sexualmente por hombres así? Varias los prefieren por encima de los “chicos buenos”, al que nunca sacan de la famosa “Friendzone”.

Sobre este punto, la psicóloga forense Alma Segovia mencionó a la redacción de HOY que, a priori, toda mujer busca una relación satisfactoria y duradera, que le permita alcanzar sus metas y valores, que además satisfaga sus necesidades psicológicas y biológicas que aseguren el cuidado, la preservación e integridad física y mental.

“Esta idea puede cumplirse en personas que, debido a su historia biográfica y características psicológicas, les permite disponer de vínculos que, a pesar de los conflictos, contribuyen a su estabilidad, al sentimiento de seguridad y a dicho equilibrio psicobiológico. Sin embargo, no siempre es así…”, expresó.

Explicó que la preferencia de pareja puede quedar sesgada inconscientemente hacia personas con las que se van estableciendo configuraciones de relaciones análogas a las experimentadas, aunque actualizadas en un contexto y realidad presente. Además, el otro actúa desde sus propios esquemas como “cómplice” de círculos viciosos que acaban derivando en tóxicos.

LA CIENCIA DE LA ATRACCIÓN

La profesional manifestó que, mediante investigaciones llevabas a cabo, se pudo identificar tres grandes motivaciones detrás de esta atracción.

El “Complejo de salvadora”: algunas mujeres creen que pueden usar su amor para cambiar a estos hombres y redimirlos.

La Compasión: se les despierta el instinto maternal al ver a estos hombres y sienten la necesidad de protegerlos.

La Infamia; una minoría de ellas busca relacionarse para conseguir algo de fama o dinero, así también como buscar poder y seguridad.

Por otra parte, también puede haber un componente biológico, estas mujeres se pueden sentir atraídas porque, inconscientemente, relacionan la rebeldía con la virilidad y creen que puede protegerlas a ellas y a sus hijos.

PATRÓN COMÚN: FUMAN Y BEBEN

Un estudio publicado en “Evolutionary Psychology” también demostró que, según la investigación, estos “chicos malos” seguirían un mismo patrón. Estos varones rebeldes y rudos tienen una característica común: fuman y beben.

“A pesar de los numerosos riesgos para la salud, persisten altos niveles de consumo de tabaco y alcohol, donde los hombres se involucran más que las mujeres. A medida que el comportamiento de riesgo físico masculino gana atractivo en contextos de apareamiento a corto plazo, dado que fumar y beber tienen costos físicos considerables, este estudio explora la posibilidad de que el consumo de tabaco y alcohol sea parte de una estrategia de apareamiento a corto plazo de los machos”, señala parte de la publicación.

Es decir, a pesar de los efectos negativos del consumo del alcohol y el tabaco sobre nuestra salud, aquellos hombres que fuman y beben tienen más probabilidades de encontrar pareja a corto plazo.

Esto se debe a que las mujeres perciben a los hombres que fuman y beben como más orientados a corto plazo en su sexualidad que los no consumidores. En general, estos hallazgos muestran que el consumo de cigarrillos y alcohol puede funcionar como una estrategia de apareamiento a corto plazo, según menciona el referido estudio.

ELEGIMOS EL AMOR QUE CREEMOS MERECER

Por su parte, la psicóloga Paola Zapata explicó que desde pequeñas fuimos creciendo con el ideal de pareja, tal vez viendo los programas de televisión, como también de lo que vivimos dentro de nuestra familia, ya que el mejor ejemplo es el que percibimos en nuestro entorno, de nuestros padres.

“Es por eso la importancia de saber elegir nuestra pareja, porque así como puede elevarte tiene también todo el poder de hundirte, y cuando hay hijos de por medio es mucho más importante para que ellos puedan captar lo bueno en una pareja. Pero para eso debemos tener una autoestima sana, para poder percatar ciertas características que están lejos de ser sanos dentro de una relación”, expresó.

El caso de muchas personas es que se quejan continuamente de sus malas experiencias en el ámbito amoroso y constantemente atraen a personas que no las valoran, mienten, maltratan; características negativas que representarían una persona “no ideal” para una relación.

Lo bueno y la malo existió siempre en el mundo y lo mismo pasa en relaciones de parejas. Personas buenas con mala experiencia en el amor, pero ser buenos no es sinónimo de permitir o soportar situaciones, hay una línea muy delgada entre ser bueno, ingenuo o tonto, señaló.

Uno de los factores principales para atraer a nuestras vidas a las personas adecuadas, es el autoconocimiento ya que al conocernos nuestras virtudes como nuestras falencias nos ayudaran a no confundir o proyectar en nuestra pareja.

Continuará.