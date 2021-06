Con el "sea" de su madre y el descrédito de su estricto padre, María Petrona cambió las actividades rurales, hogareñas y agrícolas por el estudio. Cuenta que en el barrio, cuando salía al patio veía pasar por las tardes en una vieja moto a un oficial de policía y decía en sus adentros: "un día yo quiero vestir ese uniforme".

"Aninati upéicha che rajy. Nde ningo repyta vaera ko'ape, maera piko mombyry rehota, ko'ape ningo eguerekopaite ha ndofaltamo'ai oréve mba'eve", le decía su padre, quien no tenía suficiente visión de futuro y criado a la antigua.

Su teoría era que las mujeres son para el hogar y los quehaceres caseros. El hombre, la fuerza y el bastión que sale a buscar el dinero para sostenerlos. María Petrona dijo no a esas leyes culturales.

Ya lejos de Borja, recaló en la casa de una tía en Ñemby, quien le brindó los más básicos recursos para manejarse como techo, comida y ropas. Del esfuerzo por forjar el destino se ocuparía ella sola.

Y así fue. Ingresó a la Academia de Policía y al año de sus estudios, ya era una flamante nueva integrante del personal policial, obteniendo notas y puntajes altísimos, superando complejos, en especial el característico hablar cantado de los villarriqueños, que fue uno de los escollos que supo sortear porque lo necesitaba.

"Desde muy chica soñaba con esto. No sé de dónde pero desde que tenía uso de razón, esta era mi meta", nos contó emocionada. Y cuando empieza a recorrer el trayecto del recuerdo hasta el presente, de modo entretenido y en un pincelazo describe toda la película.

"Cuando me recibo, veo a mi padre y le recuerdo que él no creía en mí. La alegría fue enorme en ese momento", refiere y sonríe. De hecho, mientras relata borbotea una emoción peculiar que enrojece sus ojos y para no sucumbir ceba un mate.

María Petrona Cáceres nació un 23 de mayo de 1993 en una familia numerosa. Además de su vocación de servir y querer cambiar el concepto hacia las fuerzas policiales, el deporte es una de las actividades que le apasiona.

"Un día me dicen 'dale pues animate y estudiá para arbitraje', pero no me atraía mucho. Sin embargo acepté el desafío porque me serviría para el currículum profesional", comentó.

Y entró a la ENEF, donde ya con sobradas aptitudes no tardó para llegar al término de los estudios y empezar el sendero de esa profesión tan pasional como complicada.

Al inicio tuvo sus dificultades. "No supe medir mi temperamento y trataba a los más pequeños como si estuviese de servicio. Pero me fui acomodando, fui controlando el carácter", reconoce.

En la base donde trabaja hace 24 horas de guardia. Luego se toma el descanso y entrena. Cuando puede vuelve a Borja y prepara como lo hacía en su niñez un mate para compartir con su madre, con quien, luego de cumplidas las labores caseras se sentaba en el acogedor korapy a ver con tranquilidad la marcha inexorable del tiempo, sin prisas y disfrutando del melodioso arpegio de la naturaleza.

"Todo en la vida se puede. Y quiero seguir creciendo en esto que me gusta. Demostrar que uno cuando se propone puede tenerlo todo", asevera.

Y ella es de esas personas que desde bien abajo surge. Lentamente pero sin detenimiento. Por eso se vuelve a emocionar cuando recuerda que ya desarrollando su carrera, ni para una silla tenía porque sus ingresos no le daban. "Es de las dificultades que templan el espíritu y cuando pasa el tiempo y ves lo que superaste, te hace sentir orgulloso de vos mismo".

Mientras compagina sus labores oficiales con las deportivas, María Petrona sigue forjando metas, porque dice que "el único techo que tengo sobre mí es el de la oficina donde estoy".