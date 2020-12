La banda paraguaya de death metal, Slow Agony lanza su nuevo sencillo titulado “I Won’t Eat Your Flesh”, disponible ya en su canal de YouTube y el BandCamp de la banda, así como en todas las principales plataformas digitales como Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, etc.

La canción forma parte de la nueva producción que el grupo paraguayo está preparando, y será lanzado en los primeros meses de 2021, como parte de los festejos por los 30 años de la banda.

“I Won’t Eat Your Flesh” fue producida, grabada y mezclada en Covenant Productions por Marcelo y David Arriola durante el mes de junio de 2020, y el masterizado estuvo a cargo de Rolando Obregón en Buenos Aires, Argentina.

Slow Agony es una de las bandas más legendarias del death metal paraguayo, formada en el año 1991 por los hermanos David y Marcelo Arriola. Durante esa década sacudieron la escena con su sonido crudo y rudo registrado en tres lanzamientos de formato cassette.

En la década del 2000 arrasaron con dos álbumes de brutalidad pura. Después de algunos años de ausencia discográfica, pero realizando shows esporádicos, la máquina de metal extremo sigue más furiosa que nunca, trabajando en la concreción de ideas musicales y preparándose para próximos shows que prometen ser enérgicos.

Además de los hermanos Arriola, integran la banda Eulo García y Hernán Comas.

Cuentan con tres discos de estudio: Crumbling Empires (2000), Spiritual Euphoria, (2002), Crumbling Empires (2019 - reedición en formato Box Set de tres CD. Incluye el primer álbum, junto a todos los materiales editados en los 90 en formato cassette, así como algunos bonus tracks nunca publicados).

Así también tres cassettes Fall Into The Oblivion (1995/1997), Live (1998) y Weakness Cast Aside (1999).

Este nuevo tema, así como próximos lanzamientos, son distribuidos por Blood Blast Distribution, subsidiaria digital del sello de metal Nuclear Blast.