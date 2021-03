“Los de la nueva CD de APA se acaban de subir sus dietas De 500.000Gs. por reunió n(una vez a la semana) subieron a 8.000.000Gs. mensual. Es indecente e inmoral. Estos son los que votaron a favor del aumento y ya cobraron su cheque el viernes”, escribió el periodista Infanto Velázquez en Twitter.

A este tweet se sumaron otros, incluyendo algunos artistas, expresando su repudio.





Uno de los primeros en salir al paso es el vocalista de la banda Bohemia Urbana, Jaime Zacher, quien desde su perfil en Facebook, respondió a los detractores.

“En las redes me mencionan como si yo decido solo, apruebo y hago resolución y ejecución. No fue una decisión solo mía, y no se hace a puerta cerrada, si fuera así no estaría constado en acta, y mucho menos serían de público conocimiento, tampoco se cometieron crímenes, ni delitos, de lo contrario ni siquiera podría tratarse en una sesión”, empieza su post.

Según el intérprete, se presentó un proyecto que buscaba equilibrar la gran diferencia entre miembros de la comisión directiva. “Estuve de acuerdo y lo expresé con mi voto, como se vota todo lo discutido en la comisión”.

Aseveró que no respaldó la disposición actual y eso puede comprobarse en el documento. “Leyendo esta acta compartida en redes se darán cuenta que no fui quien hizo el proyecto, no fui quien mocionó, y tampoco secundé, con mi voto quedaba empatado y terminó siendo mayoría con un voto más”.

Mencionó además que el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero tienen sueldos millonarios, y son quienes se oponen a un equilibrio en la comisión directiva.

“El presidente (David Portillo) nombró a su pariente para el cargo de Director General con el más alto salario, ojalá publique también que yo me opuse, nombró a su operador de campaña política cómo jefe de informática y antes de entrar ya le compró un programa, creo que por 22 millones. Para darle un puesto y un salario a su operadora de campaña política, creó un departamento de acción social y le asignó un cargo con un salario de 8 millones”.

Zacher dijo que se opuso y pidió tiempo para ver los currículos, pero el presidente lo sometió a votación con la promesa de traer los currículos lo antes posible, y lo hizo luego de que ya estaban trabajando. “También se podría compartir esos currículums y sus sueldos”.

El artista resaltó que Portillo se puso nervioso cuando le reclamó que nombre a parientes y a amigos en los cargos, y lo comparó con la campaña de la directiva anterior. “Alegó que es una institución privada, y que por lo tanto no existe la figura del nepotismo, tampoco del amiguismo”.

“Ojalá el presidente pueda también revertir los nombramientos y asignaciones de salarios millonarios a parientes y amigos, pero no lo creo, pues es claro que está desviando la atención y se está concentrando en exponerme por haberlo cuestionado”, disparó.

Sostuvo que hay una distracción para con el balance anterior que no lo quieren firmar quienes lo presentan, mientras se discute dieta, gasto de representación, combustible y viático que alcanza 2.000.000 Gs.”Y no tengo problemas en que vuelva a ser de 700.000 Gs”, tecleó.

Reveló que el presidente aceptó pagar juicios “que parece que APA perdió a propósito, demanda laboral de comisionista (cobrador) que sin vinculación, demanda por 84 millones, pero en vez de defenderse, acceden a pagar con intereses casi 200millones”.

Indicó que la comisión anterior necesita aprobación de su balance y el presidente necesita aprobación del presupuesto. “Con esta distracción nadie os está cuestionando

“Sin problemas renuncio al aumento, no renuncio a seguir cuestionando las grandes deudas infundadas, y las fugas de capital por juicios extraños donde siempre pierde APA”.

“No me esconderé, me refugio en el amor de mi familia y amigos. No me callaré, responderé a cada cuestionamiento que me hagan. Invito también a que hagamos pública nuestra declaración de bienes, así tenemos un panorama del antes y el después”, finalizó.