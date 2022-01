El western de Jane Campion se llevó el premio a la Mejor película dramática, la segunda producción dirigida por una mujer en conquistar ese galardón. También ganó por Mejor director, y Mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee).

La nueva versión de "Amor sin barreras", de Steven Spielberg, se llevó la estatuilla a Mejor película musical o comedia, mientras que sus actrices Rachel Zegler y Ariana DeBose ganaron como Mejor actriz de musical o comedia y Mejor actriz de reparto, respectivamente.

"Encanto", la producción de Disney que sigue a una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, se llevó el premio a la Mejor película animada.







Nicole Kidman y Will Smith conquistaron los galardones a la Mejor actriz y al Mejor actor en producciones dramáticas por sus interpretaciones en "Being the Ricardos" y "Rey Richard: una familia ganadora".

Pero ninguna de las estrellas estuvo presente en el evento.

Tradicionalmente una de las mayores fiestas de Hollywood y la primera parada de la temporada de premios de la industria del cine, este año los Globos de Oro fueron opacados por un boicot de quienes acusan a los organizadores de prácticas poco éticas.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), formada por unos 100 escritores ligados a publicaciones extranjeras, es quien decide los premios y está en el ojo del huracán por acusaciones de corrupción y racismo, entre otros.

La ceremonia, cuyo resultado acostumbraba a impulsar la taquilla y a guiar las expectativas de cara a los Óscar, atraía una audiencia de millones de personas en televisión y marcaba tendencia en las redes sociales.

OPACADA

Pero este año, la televisora NBC, a cargo de la transmisión, retiró el programa de su parrilla.

La repercusión sobre los ganadores en Twitter también se vio ofuscada por la consternación en Estados Unidos por la muerte del comediante Bob Saget.

Un reportaje del diario Los Angeles Times reveló que la HFPA no tenía miembros negros, lo cual abrió las puertas para más críticas de Hollywood y de sus estrellas más famosas.

Desde que el escándalo explotó, la asociación se apresuró a implementar algunas reformas.

Este domingo, la asociación difundió videos pregrabados de los actores Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis elogiando el trabajo del grupo.

Ninguno de los actores principales celebró sus premios de inmediato en redes sociales, aunque DeBose y Zegler, de "Amor sin barreras", conmemoraron los suyos.

Zegler comentó que fue galardonada exactamente tres años después de ser elegida para el papel entre 30.000 aspirantes. "La vida es muy extraña", escribió.

"Aún hay trabajo por hacer pero cuando trabajas tanto en un proyecto (...) tener el reconocimiento siempre será especial. Gracias", tuiteó DeBose.

La cuenta en Twitter de la película felicitó al elenco y al equipo por sus tres Globos.

El Twitter de "Encanto" también conmemoró la victoria.

"¡A celebrar! ¡Felicitaciones al elenco y al equipo de Encanto de Disney por su victoria en los Globos de Oro como Mejor Película Animada!", tuiteó la producción.

"¿En qué se convirtieron los Globos de Oro? Pasó de ser un evento del horario noble de Hollywood a un hilo de Twitter", tuiteó el escritor Raymond Arroyo.

A pesar de la atmósfera que marcó a los Globos de Oro, las victorias de "El poder del perro" y "Amor sin barreras" confirman sus credenciales como competidores para esta temporada de premios que concluye en marzo con los Óscar.

DE CARA A LOS ÓSCAR

El western dirigido por Campion y protagonizado por Benedict Cumberbatch ha recibido buenas reseñas, al igual que la versión de "Amor sin barreras" de Spielberg que, sin embargo, no triunfó en la taquilla.

"Belfast", la incisiva producción en blanco y negro de Kenneth Branagh que recuenta la explosión de violencia en su ciudad natal al final de la década de 1960, es considerada una grande competidora en esta temporada, y aunque esta noche lideraba con siete nominaciones, al igual que "El poder del perro", sólo ganó para Mejor guión.

El actor Andrew Garfield ganó como Mejor actor en una comedia o musical por su papel en "tick tick… BOOM!", de Lin-Manuel Miranda.

En el lado de la televisión, el drama "Succession" de HBO, que trata sobre la pelea familiar de un hombre poderoso en los medios de comunicación, fue premiado a la Mejor serie dramática.