Conocido como CR7, el futbolista desde el inicio de su carrera se convirtió para muchos en uno de los mejores jugadores dentro y fuera de la cancha, por sus actos de caridad.

En el 2015, fue elegido como el deportista más solidario del mundo por la organización no gubernamental (ONG) dejando atrás a la tenista Serena Williams y el luchador de la WWE Jhon Cena.

El día que el portugués iba a jugar la final de la Liga de las Naciones, tuvo un tierno encuentro con niño que lucha contra el cáncer. Eduardo, es el nombre del pequeño fanático, quien se encontraba parado sobre una avenida esperando a su ídolo con un cartel que decía “Cristiano dame un abrazo”.

Afortunadamente, Edu estuvo en el camino correcto y el bus en el que iba Cristiano Ronaldo se detuvo y logró el abrazo de la estrella del Juventus.

Cristiano Ronaldo siempre expresó sus modestos orígenes. En 2015, donó siete millones de euros a víctimas de terremoto en Nepal, y en 2017 donó setescientos mil euros en solidaridad con las víctimas del temblor en México.

@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) 8 de junio de 2019