Luego de ser escrachada en redes sociales tras la divulgación de fotos y videos en los que se la ve a ella y sus invitados aglomerados y sin tapabocas, la farandulera habló con la radio Urbana 106.9 FM, asegurando que su fiesta cumplió con todos los protocolos sanitarios.

“Tuvimos menos de 50 (personas). Casi la mayoría luego son alumnas mías, mi familia, mis primos. Sí usamos tapabocas cuando nos juntábamos y nos cruzábamos, pero como era al aire libre y era super grande el local, cada uno estaba separadísimo”, expresó.

Para que sigan llorando más, en el cumple de Jessica Torres estuvieron el jugador Tito Torres, su señora y varios famosos. Después estos hacen campaña y te dicen que te cuides…

Seguro son todos del mismo núcleo por eso no usan tapabocas. pic.twitter.com/Zq4rHjNtpU — Fergo (@jfergo86) May 9, 2021

La misma contrató además grupos musicales como Los Meketrefes y Talento de Barrio: “El grupo no se va a poner tapaboca para cantar, como piko va a cantar con el micrófono sin tapabocas, verdad? y yo también, si estaba cantando ahí”.

Torres dijo estar consciente de la terrible situación de Paraguay y el mundo, sin embargo, eso no fue suficiente como para suspender su festejo. “Yo sé que la gente capaz, así, está muy sensible pero para mí era una fecha súper importante que no iba a dejar pasar, no iba a dejar pasar mis 30 años”.

La mediática resaltó la doble moral de la gente e indicó que solamente la “atacan” a ella.

“Ayer pasé sobre Senador Long y estaba lleno de gente, o sea, a mí nomas me quieren escrachar como siempre. Duele lo que está ocurriendo en el país pero yo por eso no iba a dejar de festejar y de pasar con las personas que amo, mis 30 años”, reiteró.

Mientras tanto, en Paraguay la cifras de contagios y muertes a causa del COVID-19 van en aumento. Son cada vez más los casos en los que familias quedaron incompletas, por el fallecimiento de un o más integrantes.

Muchas personas fallecen esperando camas o algún lugar en la Unidad de Terapia Intensiva. Polladas, rifas, hamburgueseadas y muchas más actividades son realizadas en solidaridad con las familias a fin de costear los medicamentos o la falta de ellos.