La banda de rock argentina Ciro y Los Persas, liderada por el cantante y compositor Andrés Ciro Martínez. Bersuit Vergarabat, 2 minutos, La Beriso, Los Cafres y El Kuelgue, son las agrupaciones internacionales que estarán presentes en Reciclarte.

En lo que respecta al plano local, Villagran Bolaños, La Secreta, La Nuestra, Bohemia Urbana y The Crayolas prometen encender con sus conocidos temas.

Así también Polka Stereo, grupo ganador de “A un toque del Reciclarte”, un concurso nacional que apuesta al arte musical emergente.

El primer ReciclArte se llevó a cabo en mayo del 2014, y en el 2017 el festival retornó para posicionarse como el principal atractivo del verano, ubicándose en nuestro emblemático ícono cultural, el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Dado el continuo éxito del festival, se espera que la próxima edición supere las expectativas por la calidad y popularidad de las agrupaciones que visitarán nuestro país para este show.

ReciclArte está dirigido a todas las edades.

Menores hasta 8 años cumplidos no pagarán entrada y menores de 15 años deberán ir acompañados de adultos.

Para acceder al festival se deberá canjear la entrada física o el código de compra por una pulsera que es indispensable tener colocada al momento de ingresar al festival. El punto de canje es en el Anfiteatro (Av. Wenceslao López y Mbokaja), hasta las 23:59 hs.

Se recomienda no colocarse la pulsera antes porque no podrán quitársela y no cerrar la pulsera sin tenerla puesta en la muñeca.

Las entradas continúan disponibles en todos los puntos de Ticketea y desde http://www.ticketea.com.py, a un costo de: Gs. 250.000 (CESPED), Gs. 150.000 (GRADERIA) y Gs. 115.000 (PLATEA).

El sector VIP Pilsen llenó cupo y ya se encuentra agotado.