Se trata de un documental híbrido del director Rosa von Praunheim, que parte de la hipótesis de la homosexualidad del más notable de los escritores alemanes, Johann Wolfgang von Goethe, investigando además la posibilidad de una relación romántica con el célebre poeta Friedrich Schiller.

Inspirado en el libro de Robert Tobins “Warm Brothers. Queer Theory and the Age of Goethe” (2000), Rosa von Praunheim plasma su investigación en escenas ficticias y documentales, abriendo nuevas posibilidades de reflexión.

El director presenta amistades epistolares entre contemporáneos de entonces, como los hermanos Wilhelm y Alexander von Humboldt, Heinrich von Kleist o Johann Joachim Winckelmann; fabula intimidades mediante secuencias recreadas con actores y entrevistando a expertos se deleita con especulaciones históricas.

El filme se encuentra disponible durante 48 horas una vez que se haya hecho la reserva a través de la web.

Por otro lado, el sábado 25 de septiembre, a las 15.00, Rosa von Praunheim junto al director David Nawrath (Atlas) participarán en vivo de la charla Cineastas en diálogo. El evento será moderado por María José Santacreu, directora de la Cinemateca Uruguaya. El diálogo será por Zoom, con traducción simultánea, y se requiere inscripción previa a través de un formulario online.

El evento es organizado por el Instituto Cultural Paraguayo Alemán-Goethe Zentrum (ICPA-GZ).