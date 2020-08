El escándalo internacional de la semana, en medio de la pandemia del COVID-19, fue el triángulo amoroso entre dichos mediáticos, principalmente por tratarse de un aparente hecho de “tesapo’ê” pues el artista y el pelotero son (o eran) amigos.

La polémica se originó cuando Neymar Jr. y sus compañeros club de fútbol francés Paris Saint-Germain (PSG) cantaron el nuevo tema de Maluma ‘Hawái’, a modo de festejo tras su triunfo sobre el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League.

Sigue la fiesta del PSG, esta vez en la mesa… ¡y con Maluma de fondo! pic.twitter.com/BgcY8uRE1C — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2020

De acuerdo a especulaciones, la canción fue compuesta inspirada en la chica de pasarelas. La celebración de los futbolistas fue grabada y el video se viralizó. Para los fans del colombiano, el hecho fue una provocación hacia el cantante.

Tras llamarse al silencio, donde incluso dio de baja su cuenta en Instagram, el artista reapareció en la misma red social para presentar su más reciente canción y “aprovechar” para hablar de la polémica.

Sostuvo que la canción fue escrita en conjunto y cuando grabó la intro del coro en enero pasado, supo que sería un éxito.

“Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, aseguró.

Sin mencionarla, se refirió a su relación con Natalia y aseveró que la finalizó “tranquilo y feliz”.

“Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, dijo entre risas.

Sobre la supuesta relación sentimental ente Neymar y Barolich, dijo no saber al respecto y tampoco tiene conflicto con ninguno. Agradeció también al plantel del PSG por elegir su música para celebrar su triunfo.

“Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”.

“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, agregó.

Sobre el deportista estrella acotó: “No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”.

Maluma rompió su silencio y contó qué está pasando con Neymar y reveló si es cierto que tiene un nuevo amor pic.twitter.com/Qk8ECPDtwf — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) August 21, 2020

Respecto al repentino cierre de su perfil en Instagram, mencionó que lo hizo porque necesitaba espacio para sí mismo, antes del lanzamiento de su nuevo álbum.

“Necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy a este nuevo lanzamiento, me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año es de renacimiento”.

Desde este viernes 21 de agosto, ‘Papi Juancho’, el nuevo álbum de Maluma ya está disponible con 20 canciones inéditas y gran cantidad de colaboraciones entre los que se encuentran Jory Boy, Justin Ñejo & Dalmata, Zion, Yandel, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Darell, Myke Towers, entre otros.

El material es lanzado en el marco de los 10 años de carrera artística del colombiano.