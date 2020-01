La gélida ciudad de Park City (Utah, EE.UU.) abrirá mañana jueves una nueva edición de Sundance, cuyas salas de cine, un refugio ideal para la nieve y el hielo de sus calles, acogerán todo tipo de actos como parte del festival hasta el próximo 2 de febrero.

Creado por Robert Redford, Sundance se ha convertido, con el paso del tiempo, en una aparente antítesis de Hollywood y en un lugar de reunión para nuevos talentos y experiencias cinematográficas fuera de lo absolutamente comercial.

Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Kevin Smith, Jim Jarmusch o Darren Aronofsky son algunos de los cineastas que salieron a hombros de este evento.

Tras una edición de 2019 a la que asistieron 120.000 espectadores, Sundance propone este año un cartel con más de 120 largometrajes llegados de 27 países.

El festival, asimismo, continúa con su intento de los últimos años de favorecer la diversidad: de los 65 cineastas de las cuatro categorías competitivas, el 46 % son mujeres, el 38 % son personas de color y el 12 % pertenecen a la comunidad LGBTQ+.

El primer plato fuerte de Sundance 2020 llegará mañana con "Taylor Swift: Miss Americana", un documental de Lana Wilson sobre la estrella pop estadounidense y que es el plato más apetecible del menú de apertura del festival.

Hay, al menos, otro documental que ha llamado mucho la atención de los medios en los días previos al certamen.

Se trata de "Hillary", un filme sobre la ex secretaria de Estado de EE.UU. y aspirante demócrata a la Casa Blanca en 2016 que ha firmado la directora Nanette Burstein.

La asistencia de Clinton a Sundance, en medio de las primarias demócratas para elegir a su candidato, está asegurada.

Los límites entre cine y televisión y "mainstream" e "indie", con el "streaming" como puente en ambos casos, son cada vez más tenues, por lo que no es de extrañar que cada vez más figuras consagradas de Hollywood se dejen ver por Sundance.

Así, en el programa del festival aparecen estrellas del prestigio de Anne Hathaway y Ben Affleck ("The Last Thing He Wanted"), Anthony Hopkins y Olivia Colman ("The Father"), Jude Law ("The Nest"), Ethan Hawke y Kyle Maclachlan ("Tesla"), Michael Keaton ("Worth"), Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez ("Kajillionaire"), Julia Louis-Dreyfus ("Downhill") y Benedict Cumberbatch ("Ironbark"), entre otros.

El cine latino tratará de hacerse hueco en Sundance, donde el año pasado triunfaron cintas como la colombiana "Monos", la uruguaya "Los tiburones" o la mexicano-estadounidense "Midnight Family".

En la categoría de drama internacional este año figuran la argentina "Marea alta" de Verónica Chen, la hispano-mexicana "Sin señas particulares" de Fernanda Valadez y la mexicana "Blanco de verano" de Rodrigo Ruiz Patterson.

Y en la competencia de documental internacional aparecen la chilena "El agente topo" de Maite Alberdi y "Once Upon A Time in Venezuela" de Anabel Rodríguez Ríos, que cuenta con producción de Venezuela, Brasil, Austria y Reino Unido.

Otras cintas con marca latina dentro de los apartados estadounidenses son "Blast Beat" de Esteban Arango, "Charm City Kings" de Angel Manuel Soto, "Zola" de Janicza Bravo y "Mucho mucho amor" de Cristina Costantini y Kareem Tabsch.

Pero no solo habrá protagonismo latino dentro de la lucha por los premios.

"Falling", el debut en la dirección del actor Viggo Mortensen, es la elegida para cerrar el festival fuera de competición.

Además, el colombiano Rodrigo García presentará "Four Good Days", donde aparecen Glenn Close y Mila Kunis; y el brasileño Wagner Moura y la cubana Ana de Armas desvelarán "Sergio", cinta de Greg Barker sobre el asesinato del diplomático Sergio Vieira de Mello.