Películas como “Black Panther: Wakanda Forever”, “Thor: Love and Thunder”, y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, todas forman parte del “universo cinemático” de Marvel. Lo que significa que atrasar una producción, con frecuencia causa un efecto dominó en cada multimillonaria serie.

Muchas de las películas habían sido pospuestas por los cierres de los estudios al comienzo de la pandemia. Fuentes informaron a la publicación especializada Variety que los últimos cambios también se deben a atrasos de producción.

La ansiosamente esperada “Black Panther” está prevista ahora para noviembre de 2022. Productores han dicho que el personaje del fallecido Chadwick Boseman no será encarnado por otro actor en esta secuela.

Otras películas de superhéroes de Marvel, incluyendo “The Marvels” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, también fueron atrasadas por varios meses, quedando para 2023.

La quinta película de la franquicia de acción “Indiana Jones” pasó de julio de 2022 a junio de 2023.

El protagonista Harrison Ford, que regresa a la exitosa serie, tendrá 81 años cuando la película llegue a los teatros, si la nueva fecha se mantiene.

Ford aceptó el papel del arquéologo Indiana Jones en 1981 por primera vez, en “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida”, apenas unos años después de alcanzar fama mundial con su personaje Han Solo en “La Guerra de las Galaxias”.

La producción de esta nueva película de Indiana Jones fue atrasada durante el verano cuando Ford sufrió una herida en el hombro durante el rodaje.