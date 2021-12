Con el humor y la alegría que la caracterizan, Ana Brun cierra el feliz por ser parte de un segundo largometraje, esta vez extranjero y con presencia internacional.

“Matar a la Bestia” presenta un drama erótico con tintes de fábula fantástica, en el que la fuerza femenina y su despertar sexual son el centro de la historia, ópera prima de Agustina San Martín, con exitoso trayecto por prestigiosos festivales como Cannes o la Berlinale con cortometrajes como ”No hay bestias” (2015), “La prima sueca” (2017), y “Monstruo Dios” (2019).

La propia San Martín fue quien invitó en persona a Brun, a ser parte de su largometraje. “Ella se acercó y me dijo vos sos la Inés que estoy buscando”, recuerda Brun, sobre el momento en que la realizadora la conoció en el estreno de la paraguaya Las Herederas, de Marcelo Martinessi en Buenos Aires, Argentina. “Es muy amorosa”, acota.

Ana comenta que semanas después, la cineasta vino a Paraguay por unos días. Llegó junto a su productora y Tamara Rocca, protagonista de la cinta. ”Estuvo en mi casa y leímos un poco (el guion) con Tamara. Ella se quedó contenta y me dijo ‘ya está’”.

Su participación se confirmó y al poco tiempo preparó maletas y partió rumbo El Dorado en la provincia de Misiones, una zona boscosa cerca de las Cataratas de Yguazu, donde se instaló por algunas semanas.

Emilia, una joven de 17 años llega a un particular pueblo religioso en el borde entre Argentina y Brasil. Está buscando a su hermano, con quien tiene un oscuro asunto que resolver. Se aloja en la posada del monte de su extraña tía Inés donde, según los rumores, hace una semana apareció una bestia. Según dicen, esta bestia es el espíritu de un hombre malo que habita el cuerpo de distintos animales. Entre lo real y lo mitológico, lo humano y lo animal, la culpa y lo sexual, Emilia buscará enfrentarse con su pasado, reza la trama.

“Hago el papel de una vieja gruñona y medio loca, con diferencias con la protagonista”, resalta la ganadora del Oso de Plata 2018 a la Mejor Actriz en Las Herederas, quien interpreta a la tía Inés, quien recibe a Emilia en su pensión.

“Me gustó mucho hacerla, lo fue la experiencia en sí y con muy lindo equipo, muy atento”, remarca la artista, destacando también el ambiente “sombrío” del lugar, de la trama y principalmente el de su personaje, pues asegura le da un “sabor rarísimo” a la obra.

Asevera que este trabajó representa un gran crecimiento profesional donde pudo explorar distintos matices actoralmente.

“Me encantó la sensación que me dio, me enriqueció muchísimo y este papel es tan diferente al otro (‘Chela’, de Las Herederas), entonces me hice a mí misma como un desafío, quise probar que más podía hacer y por lo que me dijeron ellos, quedaron muy contentos con el resultado”.

La histrión comparte que en la producción llamaba la atención su profundidad interpretativa y en ese sentido recuerda como anécdota una ocasión en la que pararon el rodaje solo para hacerle una pregunta: “Me dijeron ‘Ana, cómo haces para reírte así?’”, cuenta entre risas.

La paraguaya culminó su participación hacia fines del 2019, pero el rodaje continuó en la ciudad de Posadas hasta principios del 2020, solo días antes del inicio de la pandemia del COVID-19.

Tras finalizar un la producción y una pausa teniendo en cuenta la coyuntura mundial, la película se completó y arrancó un recorrido por renombrados festivales internacionales como Toronto, Huelva, Guadalajara, Mannheim-Heidelberg (Alemania) y recientemente el del Mar del Plata.

La crítica especializada celebra la forma narrativa y la propuesta visual de la película, además de las actuaciones, que además de Brun y Rocca incluyen a Julieth Micolta, Jõao Miguel, Sabrina Grinschpun y Kaique Jesus.

Ana agradece la oportunidad de ser parte de la “Matar a la Bestia” y está lista para cerrar el 2021 y recibir al 2022, en el que cuenta ya con proyectos de los cuales aún no puede hablar mucho.

“Tuve una conversación para un proyecto importante y la persona es también importante, es para una película”, finaliza.