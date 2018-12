Los icónicos pasos de bailes al ritmo de “It’s not unusual” de Tom Jones caracterizaron a Carlton Banks en los noventa en la serie de televisión “El Príncipe del Rap” o “El Príncipe de Bel Air”.

A más de dos décadas de su última temporada, ese baile se mantuvo en Alfonso Ribeiro en cada aparición en la Tv estadounidense siendo ya una marca registrada del actor.

Sin embargo, grata fue la sorpresa cuando se enteró que dos videojuegos utilizan su característico baile.

Por esta razón, Alfonso inició dos demandas en paralelo contra los creadores de Fortnite y NBA 2K por usar su famoso baile en los videojuegos.

En demandas separadas interpuestas en una corte federal, Ribeiro afirma que Epic Games (desarrollador de Fortnite) y Take-Two Interactive (desarrollador de NBA 2K) usaron el llamado “Baile de Carlton” sin autorización y sin dar el debido crédito.

Asimismo, Ribeiro pidió al juez que ordene a ambas empresas que dejen de usar sus movimientos y aseguró que el registro de propiedad del baile está en trámite.

Portavoces de Epic Games y Take Two no han respondido solicitudes de comentario.