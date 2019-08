Desde hace unos días la conductora de radio y Tv se incorporó a a la emisión matutina de Canal 4, acompañando a Óscar Acosta y María Teresa López. La misma se encarga de un bloque de redes sociales y espectáculos.

Muchos de los integrantes del plantel de periodistas no vio muy bien la incorporación de Kassandra, debido a su inexperiencia en un formato de noticias y el hecho de no ser periodista.

Así también, muchos que se encuentran desde hace tiempo en el medio esperan una oportunidad para tener un espacio al lado de Acosta y López.

Pero fue una fotografía de la mediática difundida en las redes la que agregó “carburante” a los comentarios internos.

“La portada de mi hit Marandu feat. Kasstuli”, escribió Frutos en un post en su cuenta en Instagram en el que adjuntó una imagen suya junto a Óscar Acosta en el set de ‘Día a Día’. En ella Kassandra aparece sentada por delante del periodista.

“La trataron de desubicada en el canal. Algunos compañeros dijeron que era atrevida”, mencionó una fuente interna a la redacción de HOY. Según nuestro informante, la presentadora Menchi Barriocanal, esposa de Oscar fue consultada por unos colegas y dijo que la foto “no corresponde”.

“A la gente no le gusta Kassandra porque no es parte del formato tradicional. No les gusta su look y como que fuerza su voz y Óscar y María Teresa son muy caseros”. Ella fue imposición del chileno que es experto en shows pero no en programas serios”, expresa.

De acuerdo a nuestra fuente, las opiniones sobre la intervención de Kassandra en Día a Día se dan mayormente en las redes pero los mismos son eliminados.