Laura Bozzo llevaba más de quince años de relación con Cristian Zuárez cuando se dio cuenta que este le engañaba con otra mujer. La polémica abogada confesó los detalles del momento que enfrentó a su exesposo, durante una entrevista para el programa “El valor de la verdad”.

“Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo”, relató.

“Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y decía: ‘No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad’”, continúo.

Bozzo descubrió la infidelidad mediante unas fotografías de Zuárez con su “amante” que se divulgaron en la prensa.

Según comentó, su asistente escuchó los gritos desde la cocina, mientras ella sostenía un cuchillo de carnicero en lo que le perseguía a Zuárez. En medio del episodio gritaba a Cristian que le diera una explicación sobre la mujer con la que se le vio. “¡Me dices quién carajos es esa mujer. Idiota no soy. Él decía que era su socia!”, recordó.

“Él estaba en Argentina tenían una sociedad increíble, dormían en el mismo cuarto. Cerradita la sociedad”, ironizó. También reveló que investigó y descubrió que aunque Cristian lo negaba, la engañó y “le puso los cuernos de aquí hasta arriba”.

“Me ha engañado desde siempre, y lo seguirá haciendo, porque gallina que come huevos ni aunque le corten el hocico o el pajarito”, aseveró.

Luego de la transmisión del programa, la abogada compartió en su cuenta de Twitter que se arrepintió, pero después admitió que se sintió orgullosa. “Ya era hora que se conociera la pesadilla que viví con mis errores, soy humana, espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final destruye… mata”, explicó.

“¡Esto es un homenaje a las miles de mujeres que pasaron por lo mismo que yo! Siendo la defensora, la que en su programa perseguía a los desgraciados, que les gritaba a sus invitadas por aferrarse a amores tóxicos. Era mi deuda con ellas contar mi historia”, concluyó.