“La idea nació porque él vio en mí una referente, no solo por mi condición de mujer, sino por todas las cosas que pasé como mujer”, cuenta Lüz Marian sobre la oportunidad que le ofreció Sergio Pollaccia, para ser, no solo la imagen sino, la voz de “La Verdad”, un himno que invita empatizar con las sensaciones de una mujer que atraviesa por la violencia física y psicológica.

“Las mujeres de Latinoamérica pasaron por algún tipo de maltrato en sus vidas pero no todas se atreven a hablar o contar, entonces, ese grupo de gente creativa (el Grupo de Comunicación Yosef miembro de Amén Group a cargo de este proyecto) creemos -porque me uno a ese pensamiento- que a través del arte podemos aportar un granito de arena para cambiar la sociedad”, refiere Nachajón.

Asimismo agrega que es difícil pero que aún así “con lo que sabemos hacer podemos lograr un cambio significativo” y añade que de esta manera pretenden llegar a más mujeres silenciadas para proveerles un alivio.

“Y sino podés hablar, podés cantar”, enfatiza.

Por otro lado, Lüz Marian reconoce la gran responsabilidad de ponerle la voz a este proyecto denominado “Cantar para contar” y que se siente a gusto por la confianza trabajando en el tema desde hace 3 meses.

“Queremos que llegue lo más lejos posible, no solo es nuestra región en Latinoamérica, queremos llegar a otros puntos, hay mujeres que están pasando por lo mismo”.

El lanzamiento de la canción se hizo en todas las plataformas digitales pero será en el programa televisivo del que forma parte, “Bar Conspiración”, donde se realizará de manera oficial este jueves. Allí, Nachajón deleitará con la pieza a toda la audiencia y a sus compañeros de piso.

“Significa mucho para mí (la canción), y al igual que otras tantas otras mujeres pasé por momentos difíciles, cuando me ocurrió no pude hablar y eso es clave para recibir ayuda. Muchas no pudieron salir de eso, yo me pude construir y salir a flote”, cierra.

La Verdad” estuvo a cargo de la Productora Ritmos del Mundo y cuenta con la creación de la letra de Sergio Pollaccia, reconocido creativo argentino que fue jurado en el Festival de Cannes.