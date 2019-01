En la noche de este domingo, Bohemian Rhapsody fue la gran sorpresa en la edición número 76 de los Globos de Oro, llevando a la vitrina de 20th Century Fox dos de los principales premios de la velada.

Bohemian Rhapsody fue la Mejor Película de Drama, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood pero además, el protagonista principal del filme se llevó otro destacado galardón de la noche: Mejor Actor de Drama.

Rami Malek, quien sorprendió en la segunda mitad del 2018 con su interpretación como Freddie Mercury fue ovacionado en The Beverly Hilton en Beverly Hills.

Sin estar preparado previamente con una nota, comenzó a agradecer a la parte técnica del filme. Luego destacó a Brian May y Roger Taylor “por hacer que la autenticidad y la inclusión en la música, en el mundo y en todos nosotros”.

Ya para sus últimas lineas de agradecimiento, Malek se metió nuevamente en el papel de Mercury pero esta vez, interpretándolo en la vida real.

Y así, como si fuese que el mismísimo Freddie estuviese presente en la sala manifestándose a través de Rami, la celebridad continuó: “Gracias Freddie Mercury por darme la alegría de mi mi vida. Te quiero, eres un hombre maravilloso”.

“Esto es por y para ti, precioso” cerró el actor conocido popularmente por la serie Mr. Robot.

He Soo deserved this.I have never been moved by a movie as much as Bohemian Rhapsody. RT @MTVNEWS: Rami Malek dedicates his #GoldenGlobes award to Freddie Mercury pic.twitter.com/ahX0UjY7AJ

— phoenixfromtheashes (@trojanmom2010) 7 de enero de 2019