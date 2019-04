El abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, señaló que en conversación “franca” con su cliente, este le señaló que “no conoce” a Fátima Gauto.

“Yo le planteé lo que se comenta, y le consulté al respecto (sobre la periodista) y él me aseguró que no la conoce. Al insistirle me señaló que los caballeros no tienen memoria”, respondió Marinoni a la emisora Ñandutí, cuando le plantearon sobre el tema.

El profesional indicó que para su defendido el asunto está olvidado, y que ahora todo se instala en torno a la marcha del proceso que se le sigue.

Semanas atrás se publicaron cartas y documentos que certifican que hubo una relación sentimental entre la expresentadora de Canal 9 y el acusado de liderar una banda de narcotraficantes. La mujer visitó en reiteradas ocasiones al recluso, tanto en tiempos en que estaba en la Agrupación Especializada, como ahora en Tacumbú.

En una de las cartas escritas presuntamente por Fátima, ésta alega con insistencia en varios tramos, que no le fue infiel en ningún momento al acusado narcotraficante.

La “aclaración” según se supo, vino como consecuencia de que Cucho fue informado que su “novia” mantenía relaciones con otros hombres.