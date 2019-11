La detención de la expanelista de Teleshow y su esposo Raymond Va en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero, se volvió tema nacional de comentarios en todos los estratos.

En redes sociales, principalmente en Twitter, el tema se volvió tendencia y muchos internautas no se hicieron esperar para mirar el hecho desde el lado humorístico.

Las exitosas series televisivas de Netflix, 'Narcos' y 'Orange Is The New Black'; su excolega y rival Yolanda Park; y su pasado en la política son solo algunos de los puntos tomados por la ciudadanía para una vez más expresar su indignación a través de la risa.





Mientras, muchos están atentos al caso, esperando a ver si la exparlamentaria y su esposo regresan al país o enfrentarán a la justicia norteamericana.