Ambos actores estarán en la película Jungle Cruise de Disney con sus respectivos roles protagónicos, sin embargo, la brecha salarial es notable y no se refleja la misma igualdad.

En el 2020, Disney estrenará la producción que estará ambientada en los años 20. Entre sus protagonistas principales se encuentran Dwayne “La Roca” Johnson y Emily Blunt que aunque estarán liderando en el filme, en los papeles no son medidos por la misma vara.

Pues según informó TMZ, el ex luchador profesional de 46 años cobrará USD 22 millones por encarnar a Frank, el principal rol masculino de Jungle Cruise, mientras que Emily se llevará USD 9 millones por interpretar a Lily, la protagonista femenina de la película.

La discrepancia salarial entre ambas estrellas es tan significativa que Johnson obtendrá más del doble del dinero que ganará la actriz.

En agosto se dio a conocer que Dwayne, quien ganó USD 124 millones en el 2018, es el segundo actor mejor pagado de Hollywood después de Daniel Craig y según Forbes ocupa el puesto número cinco en la lista Celebrity 100 de los artistas mejores pagados del mundo.

Mientras que Blunt, ganadora de un premio Globo de Oro, tiene en su haber varias películas taquilleras como A quiet place, Sicario, El diablo se viste a la moda y próximamente Mary Poppins Returns.

Un caso similar ocurrió en el filme “All the Money in the World” pues para las mismas escenas que se debieron rodar ya sin Kevin Spacey, tanto Michelle Williams como Mark Whaklberg percibieron un extra pero con una diferencia notable.

El actor se llevó a casa USD 1,5 millones por regrabar escenas del filme mientras que Michelle recibió menos del 0.07% de esa suma; solo USD 1.000. Ante la polémica, el actor decidió donar la suma total de sus ganancias a la organización Time’s Up, que combate el acoso sexual y la inequidad salarial en Hollywood.