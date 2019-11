Este dato corresponde al apartado "nacional", que en la jerga del sector incluye a los cines estadounidenses y canadienses.

Para comprender mejor la magnitud del éxito de "Frozen II" basta con ver que la segunda película más taquillera este fin de semana, "Ford v Ferrari", ingresó 16 millones de dólares.

Además, esta cinta de animación de Disney logró 223,2 millones de dólares en el mercado internacional, por lo que acumula ya en todo el mundo 350,2 millones.

Con Chris Buck y Jennifer Lee de vuelta en la dirección, "Frozen II" comienza con Elsa escuchando una voz en su cabeza, lo que la llevará a emprender una nueva aventura junto a su hermana Anna y el resto de emblemáticos personajes de "Frozen" (2013).





La medalla de plata fue para la película sobre carrera de coches "Ford v Ferrari", que tras dos semanas en la gran pantalla lleva recaudados en todo el planeta 103,8 millones.

Con unas espectaculares escenas de carreras y la dirección de James Mangold ("Logan", 2017), esta película relata la historia real del peculiar piloto Ken Miles (Christian Bale) y del veterano diseñador de vehículos Carroll Shelby (Matt Damon), que retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 Horas de Le Mans.

"A Beautiful Day in the Neighborhood" completó el podio con 13,5 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines.

Esta película de Marielle Heller ("Can You Ever Forgive Me?", 2018) gira en torno a Fred Rogers (Tom Hanks), el famoso presentador estadounidense de televisión que durante más de treinta años presentó el espacio infantil y educativo "Mister Rogers' Neighborhood".

Por su parte, el thriller de acción "21 Bridges" se anotó 9,3 millones de dólares en su desembarco en la cartelera.

Después de que dos policías aparezcan asesinados en Manhattan, un detective (Chadwick Boseman) ordena que se cierren todos los puentes de la isla neoyorquina y se corten todas las vías de comunicación para que los criminales no puedan escapar.

Finalmente, el filme bélico "Midway" se embolsó 4,7 millones de dólares.

De la mano de Roland Emmerich ("Independence Day", 1996) y con un reparto en el que figuran Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Mandy Moore y Darren Criss, esta película se basa en la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos decisivos en el Pacífico de la II Guerra Mundial.