Mucha polémica e indignación generó la postura tomada por la cartera estatal ante la recomendación de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay (CONABEPy) de no adquirir el ZolgensmaMR Onasemnogen abeparvovec, medicamento solicitado por los padres de la niña, por no considerarlo efectivo debido al tiempo de evolución y la condición clínica de la paciente. Además de resaltar que no se trata de una obligación del Estado.

Uno de los que no se guardó nada fue el comunicador Clari Arias, quien desde sus espacios en Universo 970 AM y GEN, ‘Dos en la ciudad’, arremetió contra las mencionadas autoridades: “Hay que venir a gritar, a perder el control, a que se le levante la presión a uno, hijos de puta”.

Se dirigió a Walter Insfrán, jefe de Gabinete y sobrino de Julio Mazzoleni, destinatario del dictamen de CONABEPy, remitida el 12 de noviembre, pidiendo explicaciones del porqué los padres fueron notificados recién un mes después.

Fue y es sin duda lo mejor que escuché de @clariarias me levanto de pie carajo! Los padres hacemos lo imposible para salvar la vida de nuestros hijos. @SomosGEN @Universo970py pic.twitter.com/tKknXaQKTx — Victor Ocampo (@victorocampo88) December 11, 2020

“¿Cómo le vas a decir a un padre renunciá a la vida de tu hija? Cuando uno es padre o madre nunca renuncia a los hijos. Aunque sea imposible viejo, te prostituís, vendés lo que tenés, hacés lo que sea”.

Visiblemente consternado, Arias lanzó un fuerte mensaje, empatizando con los padres de Bianca Patiño. “La última resignación de un padre de familia es cuando le enterrás a tu hijo o a tu hija y Dios no lo quiera, toco madera, ¡poca gente sabe lo que es cargar un cajón blanco, carajo! Se te va la vida con esa muerte, que es como tuya, ¿qué te queda después?”.

Pidió terminar con la soberbia de la superioridad intelectual de algunos médicos.

Monólogo de lo que decía hoy @clariarias sobre el caso de #TodosSomosBianca y de como el Gobierno le dió la espalda a los padres de Bianca. Una vergüenza como juegan con la gente. A los hijos no se renuncia nunca pic.twitter.com/SfW1wQea0o — Victor Ocampo (@victorocampo88) December 11, 2020

“Mis cinco litros de sangre son de mi hija, mis ojos, mis lenguas mis tripas son de mi hija y si yo fuera el padre de Bianca, hago lo que sea para tener la plata y darle esa chance, y si se muere, ¿qué es lo que consigo si se muere?, la paz de haber hecho todo y después me pego un tiro”.

Por su parte, Gustavo Velázquez, compañero de conducción de Clari, lamentó la situación y la gestión del ministro de salud. “Hace año y medio vienen peleando sin el acompañamiento de ustedes, es una vergüenza. Yo creo que de esta no se salva Julio Mazzoleni, no creo que supere este fin de año”.