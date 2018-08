La comunidad LGBTI se encuentra indignada pues el primer personaje abiertamente gay será interpretado por un heterosexual, o al menos es esa noticia que se debate por estas horas en redes sociales.

La nueva superproducción de Disney, 'The Jungle Cruise’, se encuentra en rodaje reuniendo a Dwayne Johnson y Emily Blunt en esta aventura. A este elenco se le suma Jack Whitehall, quien tendrá el papel de un hombre gay “sumamente decadente, con mucha pluma y muy divertido”.

Sin embargo, esta elección provocó la crítica de un sector, además de que tampoco gustó la descripción del personajes haciendo hincapié en los estereotipos de un personaje gay, con el hecho de que tenga pluma-

El actor y modelo Omar Sharif Jr. ha sido uno de los primeros en reaccionar a la noticia: “¿En serio, Disney? ¿Tu primer gran personaje gay será interpretado por un hombre blanco y hetero que perpetúa los estereotipos? ¡Suspenso! Esto debería hundirse”.

Really @Disney #JungleCruise ? Your first significant gay role will be played by a straight white man perpetuating stereotypes? Fail! This ship should sink. https://t.co/npPESNZaxD — Omar Sharif Jr. (@OmarSharifJr) 13 de agosto de 2018

El cómico James Barr también se ha pronunciado al respecto:

“Muy emocionado por este gran momento para la familia LGBTQ y Jack Whitehall es genial. Pero cuando tantos actores gays amigos míos son rechazados para papeles de heteros porque hay “cierto aire a gay”, es frustrante que fichen a una persona que no es gay para un personaje gay”.

Super excited about this huge moment for the LGBTQ+ family, and @jackwhitehall is amazing https://t.co/FwH4d7BZqZ BUT when so many gay actor friends of mine are turned down for straight roles because there’s a “whiff of gay”, it’s frustrating to cast NonGay people in gay roles — James Barr (@imjamesbarr) 13 de agosto de 2018

La ironía también ha inundado Twitter a la hora de criticar la decisión de Disney:

“Si tan solo hubiera actores gays que pudieran interpretar ‘con pluma’ tan bien como Jack Whitehall”.

If only there were gay actors who could play ‘camp’ as well as Jack Whitehall. https://t.co/GM3VQjOhUx — Ethan Harvey (@ethanharv) 12 de agosto de 2018

“Qué vergüenza. Es tan difícil encontrar a actores gays que interpreten papeles gays en Hollywood. Hazlo mejor, Disney”.

Such a dam shame it’s so hard to find gay actors to play gay roles in hollywood . Do better @disney @jackwhitehall https://t.co/QUQ3qbb8NZ — Chris Salvatore (@CSalvatore) 12 de agosto de 2018

SINOPSIS

Ambientada en los años 20, Jungle Cruise seguirá a un capitán de barco (Johnson) que llevará a los hermanos interpretados por Blunt y Whitehall en una misión por el Amazonas en busca de un árbol con poderes de curación, una travesía que los hará enfrentarse a animales salvajes y una expedición alemana rival.

El filme contará con secundarios de lujo como Jesse Plemons, Edgar Ramírez o los españoles Quim Gutiérrez y Dani Rovira.

Jungle Cruise se estrenará el 11 de octubre de 2019.