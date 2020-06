La película "Bob Esponja: Al rescate" no se estrenará en cines

Los Ángeles (EE.UU.). La película animada "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", basada en el popular personaje de Nickelodeon, no se estrenará en cines por el coronavirus, contexto que ha llevado a la cadena infantil y a los estudios de Paramount a un lanzamiento por internet.