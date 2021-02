La exmodelo recurrió a su perfil en la red social Twitter para descargarse sobre los chistes que considera de muy mal, principalmente porque muchos de ellos la mencionan.

“¿Me pueden explicar porque me @ sobre los 4mil de la vacuna? ¿Quién invento el chiste? ¡Les cuento que se pasaron con eso porque no me causa risa! Pueden bromear con boludeses pero esta vez se fueron a la B. Mil personas están muriendo día a día y boludean con eso”, escribió en un tweet.

Varios internautas hacen referencia a Larissa en sus chistes, recordando su pifiada del 2010 en el programa mexicano “Es de noche y ya llegué”, conducido por René Franco. En dicha emisión, la mediática había dicho que Paraguay solo contaba con 6.000 habitantes.

Luego del tweet de Larissa las bromas se acrecentaron pero muchos le dedicaron su cariño, aseverando que será siempre su eterna Novia del Mundial.