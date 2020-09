A través de Instagram y mediante una cuenta falsa, amenazaron a la conductora de Tercer Tiempo y Musas, con secuestrarla, violarla y matarla.

“Te voy a secuestrar, sé donde vivís, estoy en Paraguay, putita. Tené miedo nomás, ya te voy a secuestrar, no me contestás… cuando salís de tu casa, cuidate nomas. Va a ser un placer violarte y matarte Malala. Si no querés que te pase nada entonces me vas a contestar, si no agarrate, en serio”, le escribieron en privado mediante la cuenta falsa “@yeymusicofficial”

La presentadora indicó que nunca antes recibió mensajes así y compartió las capturas de mensajes con sus seguidores.

Los internautas se pusieron a disposición, en caso de necesitar seguridad, mientras que otros le recomendaron que acuda a la Dirección de Delitos Informáticos del Ministerio Público.

En las últimas semanas, varios mediáticos fueron víctimas de robo de perfiles en redes y posterior intento de extorsión, por lo que los ciberdelincuentes están a la orden día.