Lilian Ruíz es devota a la virgen de Caacupé y no tolera a los que no respetan la religiosidad popular. Al menos eso dejó en claro en sus redes sociales.

La exmodelo partió rumbo a la villa serrana a modo de demostrar su agradecimiento a la “madre de los paraguayos”, como acostumbra hacer cada año.

Desde su cuenta en Instagram, la mediática compartió con sus seguidores fotos de caminata.







Posteriormente publicó un mensaje dirigido a aquellas personas no católicas o ateas, que no respetan a la religión.

“Llega diciembre y tenemos que soportar a personas que no soportan las creencias de los demás. Si no sos católico o no tenés fe en la virgencita de Caacupé, callate nomás y no opines, respetá a los que sí creemos”, reza el mensaje de la imagen que subió.

Ruíz, tuvo un año muy movido. Entre su unión matrimonial en Estados Unidos y supuestas denuncias de amenazas y maltratos físicos que incluso casi derivaron en un intento de asesinato a su esposo William Ojeda, está de regreso a Paraguay, en medio de rumores de una huída de la justicia americana.