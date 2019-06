En relación a los comentarios por la panelista de TeleShow, la ex novia del mundial salió al paso y amenazó en recurrir a instancias legales con todo aquel que reflote los problemas que enfrentó junto a su pareja en el pasado.

El tema aterrizó al set del programa farandulero, en donde Dahiana al ser consultado al respecto contó, “Ella (Larissa) me llamó y le dije que no tenía problema de hablar con ella, estaba en el médico y no podía en ese momento y me empezó a gritar”.

Bresanovich comentó que sobre la pareja solo mencionó algunos escándalos que vivieron y aseguró que no tiene problemas en hablar con Larissa, pero que en la circunstancia que se encontraba con su hijo prefirió bloquearla.

En la publicación de TeleShow en su fanpage de Facebook, Larissa disparó nuevamente contra la panelista. “Que linda! Ella queriendo siempre dejarme mal jajaja cómo todos saben tengo un carácter tan especial entonces ella quiere hacer ver que la grite”.

“Por la dudas tengo la grabación de la conversación! TeleShow PY jajajaja linda besitos! Capaz con los demás te hagas de la víctima pero conmigo NO! El respeto se gana!”, escribió la modelo en un comentario bajo el posteo.