Finalmente, la edición número 91 de los premios Óscar se realizó con una sobredosis de emociones en donde los reconocimientos no fueron directamente para una película en particular.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood destacó a varias producciones que tuvieron la oportunidad de alzarse de las principales categorías contra todos los pronósticos que indicaban que Roma arrasaría.

Entre las apuestas cantadas: Alfonso Cuarón se llevó el premio por mejor director, Rami Malek el de mejor actor, y Roma como Mejor Película de habla No Inglesa. No obstante, Yalitza Aparicio no pudo contra Olivia Colman, quien se quedó con el premio por Mejor Actriz.

Sin embargo sería Green Book la producción que opacaría la riña entre Roma Y Bohemian Rhapsody al quedarse con el premio más importante de la ceremonia.

La lista de los ganadores: