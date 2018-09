“Porque me hacés esto te voy a destrozar”, le dijo el hombre a Jessica (según el acta fiscal) cuando esta fue a guarecerse en la comisaría 4ª Central de Lambaré, tras una amenaza de su marido, “enloquecido” por los celos.

“En un momento el imputado le agarró del cuello a la denunciante (Jessica) y la arrastró hasta afuera de la comisaría…Golpéo su cabeza por la pared…”, señala por su parte el testimonio de uno de los oficiales que oficiaron de testigo en el informe remitido a la fiscalía.

Por su parte la madre de la modelo, Felipa Villalba de Sly, en su declaración contra su yerno, sostiene que el día de la última agresión ( de las varias presentadas con anterioridad) Jorge Caballero llegó a su domicilio pasada la medianoche. Allí le exigió que le diga dónde estaba en ese momento su hija (que estaba en una reunión con amigos) e intentó sacarle el celular, con el que la suegra inició mensajes con Jessica para advertirle sobre el incidente.

“Intentó sacarme el celular y en vista que no accedí me amenazó de muerte, dijo que me iba a matar…Luego intentó agredirme con los puños, pero no me alcanzó”, remarca en otra parte la madre de Jessica.

Declaraciones de la modelo que están adjuntas al expediente contra su marido, menciona que este consume sustancias estupefacientes, y que sus reacciones ponen en peligro su vida y la de su familia.

Ante este panorama, la fiscal Gladys González había pedido la prisión preventiva de Jorge González, pero este la recusó. Entonces el caso se trasladó al juez Caballero Bracho quien pidió prisión pero igualmente fue recusado. El juez Hugo Came tomó entonces el expediente, pero ante una nueva recusación quedó a manos de la jueza Isabel Bracho que al final ordenó el arresto domiciliario.