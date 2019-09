“Estoy desempleada, me despidieron el viernes por hacer un simple comentario sobre una fruta”, dijo la polémica presentadora en contacto con la 1020 AM Ñanduti.

Consultada sobre si fue despedida del holding de Antonio Vierci por haberse burlado del histrión de telenovelas, Masi dijo que no. “Yo no me burlé de nadie, al contrario, todo el mundo se está burlando de mí, de que me quedé sin trabajo”.

La mediática relató brevemente lo que pasó el jueves en la noche, su última participación en el reality show de Telefuturo, Baila Conmigo Paraguay.

“Le pedí educadamente al actor que forma parte del jurado si podía dejar de comer mandarina, que ya se le había pedido en privado, se le había pedido a la producción, todos me dijeron sí, pero nadie hizo nada, y todos los días pelaba ahí su mandarina y es fuerte el olor, al menos yo no tolero algunos olores y me parece que un estudio de televisión no es para comer”, mencionó.

Comentó que como no tuvo efecto su insistencia, decidió reiterarle el pedido a Cimarro en vivo, y sin decir nada el mismo se retiró. “Al día siguiente me llaman a decir que estoy despedida del grupo, no sé, una locura es, todavía no me cae del todo la ficha”.

La comunicadora tuvo que interrumpir la entrevista y pidió que la volvieran a llamar luego: “Estoy en el Ministerio de Trabajo, me van a tomar la denuncia ahora”.