Previa escala en el gran escenario de Rock in Rio, los Black Eyed Peas se preparan a desembarcar en Paraguay para poner a bailar a todos los asistentes al Music Experience Festival Edition, el próximo jueves 10 de octubre en La Nueva Olla.

El pasado sábado fue el día más pop del legendario festival de Rock in Rio en su edición 2019, donde Black Eyed Peas figuraba como una de las principales atracciones. Su presentación no sólo explotó en el Palco Mundo, sino que también a nivel de redes sociales ya que el hashtag #BlackEyedPeasNoMultishow fue el trending topic más seguido durante toda la presentación de Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo.

Y, para aumentar aún más la calidad de la presentación, interpretaron su nueva canción junto con la actual reina de la música en el Brasil, Anitta. El tema se llama apropiadamente eXplosion y es un homenaje a este reconocido festival.

Además de Anitta, también fueron invitados a compartir el escenario los integrantes de Piso 21 para la canción “Mami”, poniendo a bailar a los cien mil asistentes a la noche de Rock in Rio.

Actualmente, la banda californiana se encuentra presentando su disco “Masters of The Sun” lanzado en el 2018, y que constituye su primer álbum de estudio en ocho años.

Formados hace 27 años, los norteamericanos comenzaron su carrera con una huella alternativa de hip hop. Con el tiempo fueron absorbiendo nuevas influencias como el dance pop y la música electrónica, consolidándose como un fenómeno global. Conquistaron el mundo en el 2003 cuando encabezaron las listas con el sencillo “Where Is The Love”. Luego siguieron otros éxitos como “I Gotta A Feeling”, “Just Can’t Get Enough”, “Boom Boom Pow”, “Pump It”, entre otros. Desde el 2017, Jessica Reynoso acompaña a los Black Eyed Peas.

Las entradas para el Music Experience Festival Edition se encuentran a la venta a través de Red UTS.