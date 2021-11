Menchi Barriocanal asegura que en Paraguay la educación no está orientada para disfrutar del sexo, sino para sentir culpa. Asevera que el hecho de pertenecer a una clase privilegiada es su motor para reivindicar y pelear por los derechos de las personas que no se encuentran en su misma condición. Afirma que él o la siguiente gobernante del país debe tener una "preparación superlativa".

Invitada al programa televisivo conducido por su colega Luis Bareiro, ‘Políticamente Yncorrecto’, la presentadora de radio y Tv, habló de cuestiones que constantemente son objeto de debates en la sociedad.

La misma fue abordada sobre el sexo y la educación, y sostuvo que en Paraguay, ambos puntos no mantienen una buena relación.

“Para cualquier persona es importante el sexo, y por eso mi insistencia cuando yo hablo mucho del tema de la educación integral de la sexualidad porque creo que justamente no nos educan para disfrutar del sexo”, expresó.

De acuerdo a la comunicadora, si en las escuelas, colegios y en el propio seno familiar enseñaran correctamente sobre sexualidad “seríamos más felices, más relajados, todo es culpa, todo está mal, el placer no existe en la educación”.

Aseveró que muchas cuestiones acerca de la sexualidad, no son tenidas en cuenta al enseñar y a causa de ello, niños, niñas y adolescentes adquieren información falsa o incorrecta. Resaltó la importancia de vincular al sexo con la afectividad.

“El sexo tiene que ver con la afectividad, no es solo la relación sexual en sí, es el disfrute, es la equidad, es la igualdad entre hombres y mujeres, es el compartir, es el manejar mejor las emociones, es no pensar que el otro es de mi propiedad y que si no está conmigo no está con nadie”.

Comentó que en su vida ha sido y sigue siendo muy relevante el aspecto sexual. Agradeció a quienes fueron su pareja sentimental e instó a hablar del sexo sin temor.

“Sí he disfrutado mucho del sexo, he tenido buenos compañeros, generosos, hablar de eso es importante y sin miedo a que alguien pueda sentirse ofendido y sentirse mal… yo soy partidaria del disfrute con responsabilidad, sin culpa, sin pecado, basta de toda esa carga tan gigante que sobretodo llevamos mayormente las mujeres.

“LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN”

Menchi reivindicó una vez más los derechos humanos, haciendo énfasis en su posición “privilegiada” dentro de la sociedad.

“Soy una mujer de clase media alta, blanca y heterosexual, por lo tanto tengo todas las condiciones a mi favor para poder pelear por toda esa cantidad de gente que no está en esa misma condición, entonces yo no puedo quedarme mirando mi ombligo y mi vida maravillosa, y no involucrarme con las personas que no han tenido la cosa fácil en esta vida, que hoy son discriminadas simplemente por ser como son”.

Remarcó que muchas cosas son negociables, a excepción de los derechos de todas las personas. “Esta es una sociedad que pretende discutir sobre derechos y yo ahí no tengo términos medios, digo ¡no! Los derechos no se negocian, los derechos se cumplen para todos por igual”.

Contó que debido a su postura en defensa de los derechos humanos, cada tanto recibe constantes ‘ataques virtuales’, los cuales la llevaron incluso a alejarse un tiempo de las redes sociales, sin embargo volvió con contención psicológica y la de su familia.

“Vos podes discutir pero lo que no podes hacer es pretender que la persona que piensa distinto a vos desaparezca de la faz de la tierra”, dijo para luego acotar que ella no bloquea a detractores, simplemente los silencia. “Al silenciarlos a vos no te llega la mala onda y el veneno se queda en la gente que te tiró”.

“PREPARACIÓN SUPERLATIVA” PARA GOBERNAR A PARAGUAY

La periodista se refirió a la próxima persona que gobierne al en el 2023. “Yo creo que Paraguay necesita a una persona que tenga una preparación superlativa en este momento, no solamente en lo académico, sino también en las nuevas herramientas que necesitamos para generar esa conversación”, expuso.

Destacó que debe ser alguien con una capacidad de liderazgo muy fuerte y de negociación muy importante. Mencionó que desde su lugar como comunicadora, apoyaría un proyecto de país distinto al que se ha venido haciendo y que la convenza, inspire e ilusione.

Dicho proyecto debe ser integrado por “seres humanos confiables, transparentes y que busquen el bien común”.

“Alguien que pueda establecer un ideario colectivo, alguien que pueda pensar en algo que estamos necesitando como país para poder resolver todas las otras cuestiones, pero que sea como una leitmotiv, para perseguir el gran sueño que después pueda ir resolviendo las otras cuestiones”, agregó sobre la persona que encabece el proyecto.