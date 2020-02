"Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", por su larguísimo título completo, ha sido dirigida por Cathy Yan ("Dead Pigs", 2018) a partir de un guion de Christina Hodson ("Bumblebee", 2018) y redondea su apuesta por el talento de las mujeres con un elenco en el que figuran junto a Robbie las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.

"Es un viaje que te va a mover de manera que no esperabas, un thriller con acción y comedia. Que se preparen porque yo me quedé sin palabras al verla…", aseguró Pérez en una entrevista con Efe.

La cinta sigue los pasos de Harley Quinn (Robbie), ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de mujeres de lo más temible.

Aunque su trama está conectada con "Suicide Squad" (2016), en la que debutó Robbie como Harley Quinn, "Birds of Prey" parece, en realidad, más vinculada a los nuevos planes de Warner Bros. para las historias de DC Comics: no limitarse a un universo fílmico entrelazado sino apostar también por películas individuales (incluso solo para adultos) con esos personajes como "Joker" (2019).

"Birds of Prey" disfrutará, además, de un fin de semana sin nada de competencia, ya que los cines estadounidenses solo acogerán los estrenos limitados (lanzamientos de películas en muy pocos mercados) de modestas cintas como los títulos de terror "Come to Daddy", con Elijah Wood de protagonista; o "The Lodge", con Riley Keough y Alicia Silverstone en su elenco.

La cinta de Warner Bros., que apunta a superar los 50 millones de dólares de recaudación "doméstica" (EE.UU. y Canadá) en su fin de semana de estreno, sí encontrará rivales de mayor peso la próxima semana con los lanzamientos de "Sonic the Hedgehog" y "Fantasy Island".