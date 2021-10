No se han revelado los términos del acuerdo, pero BMG anunció que incluye la parte de las grabaciones y los derechos de autor en posesión de la artista así como los derechos conexos, nombre e imagen.

Turner, de 81 años, ha vendido más de 100 millones de discos. Warner Music seguirá siendo la compañía de grabación de la ganadora de Grammy, confirmó BMG.

"Como para cualquier artista, la protección del trabajo de mi vida, mi legado musical es algo personal", dijo Turner en un comunicado divulgado por BMG, en el que subraya que está "segura" de que su trabajo está "en manos profesionales y confiables".

El presidente de la compañía, Hartwig Masuch, aseguró que BMG se siente "honrada" de poder gestionar los intereses de Turner, autora de clásicos como "What's Love Got To Do With It" y "Private Dancer."

"Es una responsabilidad que nos tomamos en serio y llevaremos a cabo de forma diligente. Es, simple y llanamente, la mejor", dijo Masuch.

La venta es parte del boom actual de adquisiciones de derechos musicales en los mercados financieros que se sienten crecientemente atraídos por las lucrativas carteras de este tipo de activos.

En muchos casos, las transacciones han tenido precios mareantes.

Bob Dylan habría vendido su catálogo completo por 300 millones de dólares a Universal Music Publishing Group, mientras Stevie Nicks de Fleetwood Mac vendió la mayoría del suyo por 100 millones.

BMG, que forma parte del conglomerado de medios Bertelsmannia, representa o tiene los derechos de celebridades como John Lennon y Ringo Starr, Mick Jagger y Keith Richards, Kurt Cobain y David Bowie.

En las próximas semanas se esperan nuevos anuncios.